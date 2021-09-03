Девять пропавших за 25 лет: существует ли «тюменский маньяк», похищающий детей

Без вести пропавшие дети в Тюменской области. Фото: коллаж

На могиле Настеньки Муравьевой море игрушек. Столько девчушка, которую растила бабушка и отец-грузчик, успевший за свою жизнь отсидеть за убийство, никогда не видела при жизни. Плюшевые медведи, зайцы, куклы – жители Тюмени несут и несут их на кладбище, как будто так могут разделить нежданную боль, охватившую целый город, с Настиной семьей, старшими сестрами и братиком-близнецом, ее друзьями, одноклассниками, знакомыми. И друг с другом.

Могила Насти Муравьевой. Фото: предоставлено КП

Кажется, в трагической истории пропавшей 30 июня Насти Муравьевой, которую полтора месяца искали всем миром, поставлена точка. Но нет. И этот маленький могильный холмик, и крест без даты кончины на табличке, и живые цветы рядом с ним – лишь многоточие.

Смотреть видеосюжет В Тюмени похоронили убитую экс-полицейским 8-летнюю Настю Муравьеву.

После смерти девочки у многих жителей Тюмени не осталось сомнений: в городе орудует маньяк. Убийство Насти пополнило череду трагических исчезновений детей, начавшихся четверть века назад.

Настя Муравьева. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ...

Все началось в конце 90-х. Жуткий список открыл двухлетний Коля Иванов, пропавший в 1997-м. Выяснить, что стало с ребенком следствие не может до сих пор. В архивных материалах дела даже не осталось фотографии мальчика, лишь дата рождения и дата пропажи. Зато другие дети исчезали примерно в одном и том же «квадрате» – недалеко от аэропорта, на западной окраине Тюмени, которую пересекает железная дорога и объездная трасса, ведущая в центр города.

В том же 1997-м, 30 мая, среди бела дня при загадочных обстоятельствах пропала 16-летняя Люба Симонова. Девятиклассница сдала последний экзамен и счастливая возвращалась из школы домой. Последний раз ее видели переходящей дорогу между поселком Утешево Тюменского района и СНТ «Чайка». Согласно главной версии следствия, за девочкой следили двое мужчин на машине. Доказать гипотезу не удалось, зато слухов ходило множество. Кто-то говорил, что школьницу изнасиловал маньяк и закопал в лесополосе, другие уверяли, что Любу утопили, а третьи, веря экстрасенсам, которые тоже пытались отыскать исчезнувшего подростка, считали, что ее вывезли из страны по подложному свидетельству о рождении.

Люба Симонова. Фото: МВД РФ

Полтора года спустя, 30 октября 1998 года, на улице Троицкой в Тюмени, ведущей в тот самый поселок Утешево, недалеко от железнодорожного переезда исчезла 13-летняя Ира Касьянова. И тоже днем. Ни живой, ни мертвой девочку так и не нашли.

Ира Касьянова. Фото: МВД РФ

Как не нашли и Алену Имамову. В последний раз ее видели на той же остановке. Это было в декабре 1999 года. Девочке было 12.

Алена Имамова. Фото: МВД РФ

Две новые трагедии отличаются тем, что тела пропавших детей удалось найти. Первая случилась через два года. Правда, на этот раз ребенок исчез не в глухомани, где раскинулась промзона, а возле озера Оброчное, в 17 километрах от злосчастной остановки. В феврале 2001 года домой из школы не вернулась 10-летняя Соня Телешева. Соня стала первым пропавшим ребенком, чью смерть официально подтвердили. Спустя три дня поисков ее нашли задушенной со сломанной шеей. Кстати, по неподтвержденной информации из анонимного источника в правоохранительных органах, в тот же день были найдены останки неизвестной 14-летней девочки, умершей насильственной смертью.

Соня Телешева. Фото: МВД РФ

Что же касается Сони, то эксперты не обнаружили на ее теле следов сексуального насилия, но выяснили, что малышку держали в плену. То же самое удалось выяснить и про пропавшую в феврале 2002-го Аню Букрину, сводную сестру исчезнувшей в 1997 году Любы Симоновой. Аня тоже была в заточении, не подвергалась сексуальному насилию и была задушена – сначала руками, потом тросом. Мать девочки до сих пор винит себя в смерти дочери: она послала Аню на почту отправить письмо – домой дочка так и не вернулась. Через два месяца ее труп обнаружит водитель грузовика в двадцати километрах от села Луговое, что всего в 15 минутах езды от утешевских промзон по той же дороге, вдоль которой произошли почти все предыдущие трагедии.

Аня Букрина. Фото: МВД РФ

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

После трагедии с Анечкой шесть лет в Тюмени царила тишина. Дети перестали таинственно исчезать. Но вдруг, 26 ноября 2008 года без вести пропадает 8-летний Эдик Алимбаев. В последний раз его видели возле школы на улице Мира.

Эдик Алимбаев. Фото: МВД РФ

На следующий год, утром 15 августа 2009 года пропадает 12-летняя Настя Ложкина. Она вышла в магазин поблизости и домой не вернулась.

– Рядом с домом Насти некоторое время стояла машина. Соседи спросили у девочки: «К вам приехали гости?». Она отрицательно покачала головой, – вспоминает соседка пропавшего ребенка.

Настя Ложкина. Фото: МВД РФ

И снова машина! Уже не в первый раз….

Чуть позже сигнал мобильника Насти был зафиксирован неподалеку от аэропорта, в окрестностях деревни Рощино, связанной с другими отдаленными от центра города местами, в которых пропадали дети, все той же объездной трассой. Но поиски успехом не увенчались.

Проходит еще год и в октябре 2010-го по дороге в школу бесследно исчезает 11-летняя Аня Анисимова. В последний раз голубоглазую девчушку в серо-зеленом плаще, желтой шапочке и черных сапогах видели на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской.

Аня Анисимова. Фото: МВД РФ

Очевидцы заметили, как она разговаривала с неким мужчиной, который сидел в темно-зеленых «Жигулях». Следователи тогда нашли более 700 машин, подходящих под описание, водителей проверили на полиграфе. Добровольцы, полицейские, даже экстрасенсы и астрологи прочесывали подвалы, пустыри и лесополосы, овраги и заброшенные дома. К поискам Анечки Анисимовой подключили ротвейлера Гордона из спасательной службы МЧС, отличавшегося острым нюхом и удивительной сообразительностью. Хозяйка пса Кристина Иванова и ее питомец каждый день просыпались с петухами и до ночи искали девочку.

На помощь тюменским следователям вызвали знаменитого питерского сыщика Дмитрия Кирюхина, специализирующегося на розыске серийных убийц. В свое время составленные им психологические профили преступников помогли задержать отъявленных негодяев: украинского серийного убийцу, орудовавшего в Питере, Дмитрия Вороненко, на счету которого четыре жизни, «маньяка-велосипедиста» Валерия Макаренкова, наводившего страх на Москву, и серийного насильника-педофила из северной столицы Алексея Дегтярева. Но все было бесполезно: похитителя Ани не нашли.

– Он очень умен, – говорил тогда именитый сыщик. – И, возможно, участвовал в поисках девочки вместе с волонтерами.

Портрет маньяка, который Кирюхин составлял в 2011 году после пропажи Ани Анисимовой, говорит о том, что у этого мужчины профессия, имеющая разъездной характер. Тогда ему было около 40 лет, неженат, сожительствовал с женщиной, ребенка нет. Имеет отдельно стоящее здание либо дачу, которая досталась от родителей, куда он может приехать и спокойно выгрузить тело. Географическое профилирование: в районе 2 км от места поисков.

Фоторобот возможного насильника. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

«ЗАМАНИЛ, ИЗНАСИЛОВАЛ, УБИЛ»

Сначала детей искали тюменские следователи, потом эти дела, часть из которых были объединены в одно производство, были переданы выше по инстанциям, но прогресса не было. Пока ходом расследования не заинтересовалась Москва и самое большое начальство. Правда, для этого должна была произойти очередная трагедия…

19 августа 2021 года коммунальщики, косившие траву по берегам озера Оброчное (там, где когда-то исчезла Соня Телешева), наткнулись на коробку из-под бытовой техники, а в ней – странный сверток. Это было полуразложившееся тело ребенка, замотанное в кусок половика и полиэтилен. Рот заклеен скотчем, руки связаны проводом. Это Настя Муравьева – объявили после ДНК-экспертизы криминалисты. Уже через шесть дней у следствия появился подозреваемый: 40-летний уроженец Сургута Виталий Бережной, который почти сразу признался – заманил, изнасиловал, убил.

Подозреваемый в убийстве Насти Виталий Бережной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бережной мужик взрослый, женатый, сам отец. Бывший помощник участкового в ОВД в Нягани (небольшого городка в Ханты-Мансийском автономном округе). В Тюмени обитает последние семь лет: в 2015-м расстался с женой и перебрался сюда за другой жизнью.

Перебивался сборщиком мебели на фабрике, пытался построить новую любовь, но и она не сложилась. Пару месяцев назад Бережной снял угол в бывшем общежитии по соседству с домом, в котором жила Настя Муравьева. Обшарпанную общагу с длинными темными коридорами в Тюмени называют пансионатом. Место это убогое и опасное: по слухам, здесь квартирует не один десяток бывших заключенных.

Именно в этот дом в день своего исчезновения и пришла Настя Муравьева – скачать на телефон новую игру и посмотреть видео. Детвора из окрестных хрущевок частенько здесь собиралась и ловила бесплатный Wi-Fi – кто-то из жителей пансионата не запаролил сеть и раздавал интернет всем желающим. Может быть, из щедрости, а может, и по умыслу. Может, ловил малышню на приманку? А если так, то кто? Сообщник Бережного или он сам?

Опечатанная квартира Виталия Бережного Фото: Вадим Бегун

Версию о том, что Виталий Бережной действовал не один, следствие, скажем так, имеет в виду. Но в первую очередь оно оперирует фактами, свидетельствами и признанием самого подозреваемого. А согласно им, Бережной в день убийства Насти, как он говорит, был «в пьяном угаре». Другими словами, ничего не планировал, так получилось. Встретил девочку на лестнице, заманил в свою комнату – там вайфай, дескать, получше, а дальше все как в бреду. Когда протрезвел, обнаружил в ванной труп ребенка и не придумал ничего лучше, как спрятать его в холодильник. И только спустя полтора месяца избавился от тела, «упаковав» и выбросив возле озера.

ОДИН ИЛИ ДВА?

Кстати, на след предполагаемого преступника сыщиков вывела именно упаковка – коробка от бытовой техники, в которую Бережной поместил тело. Она привела оперативников в мебельный цех, где тот работал: коробка оказалась от техники, которой мебельщики собирались укомплектовать один из кухонных гарнитуров. Опера стали проверять работников фабрики одного за другим и вышли на Бережного. А когда нашли у него дома остатки от половика, которые тот забыл уничтожить, прижали. Сейчас Виталий Бережной находится в СИЗО: Ленинский районный суд упек его за решетку на два месяца.

Если повезет, он получит 20 лет заключения, если нет – пожизненное и сгниет в тюрьме.

Виталия Бережного отправили в СИЗО Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Такой сценарий возможен, если выяснится, что Бережной причастен к исчезновению и других детей в Тюмени. А что, если он и есть тот самый тюменский маньяк? Или его сообщник, который мог помогать настоящему убийце и насильнику расправляться с детьми? К слову, кое-кто в Тюмени верит, что в городе орудует именно двое душегубов-педофилов: один – заказчик (он постарше, солидный и, возможно, занимает уважаемую должность), второй – исполнитель.

– Орудует мужчина, – заверил бывший научный консультант ГУ СКР Дмитрий Кирюхин в эфире федерального телеканала. – Но, учитывая, с какой скоростью девочки садятся в машину, я не исключаю, что ему помогает женщина. В 2011 году ему было в районе 40 лет. Соответственно, сейчас за 50.

А народ вспоминает слухи о том, что незадолго до своего исчезновения Аня Анисимова звонила некоему чиновнику из местной администрации. Но тот, якобы, отвертелся: сказал, что девочка случайно набрала его номер. Пока жителям Тюмени только и остается, что строить догадки, фантазировать и ждать ответов от следствия, которое, возможно, наконец-таки поставит точку в череде таинственных исчезновений и смертей детей.

После трагедии с Настей Муравьевой председатель Следкома России Александр Бастрыкин призвал коллег тщательно расследовать все девять случаев бесследного исчезновения детей и подробно отчитаться по всем эпизодам. Настя в этом списке десятая. Старые уголовные дела объединили в одно: его расследованием занялся следственный Главк, но «дело Насти Муравьевой» выделено в отдельное производство.

Прощание с Настей Муравьевой Фото: Ирина Ромашкина

КАК ВЫЧИСЛИТЬ СЕРИЙНИКА

В экспертном сообществе идут отчаянные споры. Одни спецы уверены, что все девять (а может, и десять) случаев – дело рук одного и того же маньяка и педофила. Или двух, если считать версию о подельниках жизнеспособной. Так, криминалист Лев Бертовский, связывая случаи исчезновения детей, в частности девочек, приводит следующие аргументы «за»: возраст (11 – 16 лет) и одинаковый типаж жертв (хрупкое телосложение, русые волосы средней длины, у некоторых девочек небольшое косоглазие). Эдик Алимбаев либо не имеет отношения к серии, либо стал случайной жертвой.

– Серийные убийцы действуют одинаково. Фантазируют о преступлении, ищут жертву, приводят в место для манипуляций, убивают и иногда оставляют тело для полиции, – комментирует эксперт. – Убийца может попробовать прервать цепочку преступлений, но в следственной практике пока нет случаев, когда «серийники» останавливались сами.

Хронология исчезновений показывает, что тюменский маньяк, если он и правда существует, находил себе жертву ежегодно, но с 2002-го по 2008-й, когда было «затишье», предполагает Бертовский, он мог мотать срок за другое преступление.

– С последнего похищения в 2011 году прошло уже десять лет, и в Тюмени преступник не давал о себе знать. Есть два варианта: либо он куда-то переехал, а потом вернулся, либо с ним что-то случилось, – предполагает криминалист.

Зато известный следователь Амурхан Яндиев, который в свое время поймал самого кровавого маньяка Андрея Чикатило и расследовал преступления более 10 серийников, с выводами не спешит и взаимосвязь убийств не подтверждает – ждет результатов следствия.

– Помыслы одни, но почерк может быть разный, – говорит Яндиев. – Ясно одно: убийца – стопроцентный маньяк, ненормальный человек, который действует в одиночку, без сообщников. Чтобы выйти на след возможного серийного убийцы, нужно поднимать все нераскрытые дела, анализировать их и проверять подозреваемых.

ЧТО СТОИТ ЗА РАСКАЯНИЕМ

Сейчас Бережной, признавшийся в зверском убийстве Насти Муравьевой, заверяет, что к пропажам других детей он не причастен. Но вот в чем заковыка. Десять лет назад в Нягани, где он служил, изнасиловали и задушили девочку, которую, как и тюменскую жертву, звали Настей. Труп ребенка нашли в колодце, но убийцу так и не поймали. Буквально через пару месяцев после случившегося Бережной уволился из полиции.

Вместе с тем признание Виталия Бережного в убийстве Насти Муравьевой Амурхан Яндиев считает сомнительным.

– К таким «чистосердечным» раскаяниям стоит относиться критически, распутывая каждую ниточку, – считает Яндиев. – Помню, по делу Чикатило расстреляли невиновного Кравченко. Сокамерник вынудил его признаться в убийстве, и Кравченко приговорили к казни. Каждый следователь, который занимается делом Насти Муравьевой и других пропавших детей, должен помнить: если обвиняемого приговорят, а потом выявят настоящего убийцу, следователь сядет за решетку.

Смотреть видеосюжет Комментарий бабушки убитой в Тюмени школьницы Насти Муравьевой.

При этом следователю-криминалисту Дмитрию Плоткину, который вел дело о скопинском маньяке, версия о том, что Бережной «натворил дел», будучи не в себе, кажется более правдоподобной.

– Скорее всего, он действительно находился под действием наркотиков и алкоголя, и Настя просто попалась ему под руку, – убежден следователь.

По словам профессора кафедры криминалистики МГУ Льва Бертовского, «зеленый змий» вполне мог повлиять на психику обвиняемого.

– В состоянии патологического опьянения человек не отдает отчет своим действиям, – поясняет Бертовский. – Под воздействием психотропных веществ даже у самого положительного персонажа могут происходить существенные изменения в психике.

КСТАТИ

По предположениям Амурхана Яндиева, большинства из потерянных ребятишек, скорее всего, уже нет в живых.

– Выживаемость при таких обстоятельствах составляет не больше 20 процентов, – объясняет свои выводы бывший следователь.

Согласен с коллегой и Дмитрий Плоткин. По его словам, шансы найти детей живыми стремятся к нулю.

– Обычно маньяки лишают детей жизни, чтобы те не навели их по следу, – говорит эксперт. – Однако на свете есть чудеса.

В практике обоих криминалистов бывали случаи, когда исчезнувшие ребятишки появлялись спустя десятки лет буквально с того света.

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