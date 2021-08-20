«Надо было не бухать, а детей обеспечивать!». Что тюменцы говорят о семье погибшей Насти Муравьевой

Что тюменцы говорят о семье погибшей Насти Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени разыгралась настоящая трагедия: накануне, 19 августа, у озера Оброчное нашли тело Насти Муравьевой, которую искали чуть ли не всем городом. Город в трауре: местные жители несут цветы и игрушки на импровизированный мемориал у дома, где жила школьница. «Комсомолка» услышала много нелестных отзывов о семье девочки, однако есть и те, кто отзывается о родителях погибшей хорошо.

– Он их вырастил и кормил. А пьет потому, что не может в себя прийти. Ведь она ушла в магазин и не вернулась… – говорит парень, который долгое время стоял у мемориала.

Другой мужчина отметил, что вообще семья добрая и произошедшая трагедия – всего лишь стечение обстоятельств.

Дети несут игрушки к мемориалу. Фото: Вадим Бегун

Женщина, проживающая в соседнем доме, рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что у них была собачка, которую Настя очень любила: «На старшую дочку кидалась, а на Настю нет». «Сами виноваты!» – кратко прокомментировала произошедшее соседка.

Другая тюменка не так лестно отозвалась об отце Насти, заявив, что он тут ( цитата) «недавно валялся пьяный и хохотал».

– Надо было не бухать, а детей обеспечивать! – резко отметила горожанка.

Горожане нескончаемым потоком идут к мемориалу, чтобы почтить память школьницы. Сотни цветов и игрушек у подъезда в дом, куда больше не ступит нога Насти.

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