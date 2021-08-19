"Мать на детей плюнула, их воспитывала бабушка": родственники пропавшей Насти, не верят в ее смерть

Отец не верит, что найденное тело принадлежит его дочери Фото: Вадим Бегун

Ужасающие новости взбудоражили тюменцев сегодня утром. Недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 в районе Лесобазы обнаружили тело ребенка. По предварительным данным, это может быть труп разыскиваемой школьницы, которая ушла из дома 30 июня и не вернулась. Корреспонденту «Комсомольской правды» -Тюмень» удалось пообщаться с родственниками девочки.

В доме, где проживала восьмилетняя малышка, куча народу. Журналистам приоткрыл дверь квартиры папа пропавшей девочки: он сильно пьян и в смерть дочери верить наотрез отказывается. Еще одна родственница, находящаяся в квартире, считает, что тело, найденное сегодня утром, принадлежит другому ребенку. Она также оправдывает нетрезвое состояние отца малышки, говорит, он очень нервничает и устал.

- Убежать из дома она (пропавшая девочка, прим. ред.) не могла. Мать на детей плюнула, когда отец ушел на зону, сейчас живёт на Маяке (район, прием.ред.). С детьми с пеленок возилась бабушка Любовь Александровна Пигалева, - комментируют родственники.

Родственники девочки на момент нахождения трупа были дома Фото: Вадим Бегун

Отец потерявшейся восьмилетней тюменки работает грузчиком, воспитывает один четверых детей: дочек 18-ти и 15-лет, а также двойняшек, 9-летнего мальчика и его пропавшую сестру. Мама сдала детей в приют еще в 2016 году. В это время отец ребятишек сидел в тюрьме за убийство. Позже их забрала к себе бабушка. В 2019 году мужчина вышел на свободу и вернул детей.

Еще до момента, пока не было точной информации, принадлежит ли найденное тело пропавшей больше месяца назад девочке, возле ее дома появился стихийный мемориал. Неравнодушные жители постелили небольшой коврик, на котором установили постамент с портретом девочки. Там появилось уже немало цветов, а также расставлено большое количеств мягких игрушек у кукол…Люди оставляют подложки с конфетами.

Жители дома, где проживала девочка, рассказали, что малышка была совсем бесхозная. Родители за ней особо не следили, она гуляла сама по себе. Лишь одна бабушка присматривала за ребятами. На днях несовершеннолетних брата и сестру малышки перевели в центр для несовершеннолетних по заявлению самих родителей. С детьми в данный момент активно работают психологи. Та самая бабушка, которая присматривала за внучкой и ее братом и сестрой, находится в полиции.

Так выглядит коридор дома, в котором жила пропавшая малышка Фото: Вадим Бегун

Напомним, восьмилетняя тюменка вышла из дома на улице Судоремонтной в районе Лесобазы утром 30 июня примерно в 9.00, но домой так и не вернулась Старшая сестра Татьяна сказала, что Настя ушла к друзьям скачивать игру, больше ее никто не видел. Юную тюменку искали полиция, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова», а также неравнодушные тюменцы. Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье «Убийство малолетнего». Позже дело перешло на рассмотрение в Следственный комитет Российской Федерации.