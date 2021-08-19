Около дома, где проживает семья пропавшей девочки, появился стихийный мемориал

Неравнодушные жители постелили небольшой коврик, на котором установили постамент с портретом девочки. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени у дома пропавшей девочки, тело которой, предположительно, сегодня обнаружили в зарослях травы на Лесобазе, образовался стихийный мемориал. Местные жители, узнавшие о страшной находке, несут мягкие игрушки, цветы, кукол-барби…

Дом , в котором проживала пропавшая девочка Фото: Вадим Бегун

Нерадостные новости сегодня потрясли город. Недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 было обнаружено тело. По предварительным данным, это может быть труп разыскиваемой школьницы. Около 11 часов дня на Лесобазу съехались силовики. Чуть позже появилась официальная информация Следственного комитета России.

– Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, – отметили в ведомстве.

Возле дома, где проживает семья малышки, неравнодушные жители постелили небольшой коврик, на котором установили постамент с портретом девочки. Там уже стоят несколько букетов гвоздик, а также расставлено большое количеств мягких игрушек и кукол…Люди также оставляют подложки с конфетами.

Жители приносят цветы и игрушки Фото: Вадим Бегун

С каждым часом цветов на мемориале, установленном местными жителями, становится всё больше. Девочка, одетая во все розовое, машет с фотографии на прощанье. Тюменцы скорбят по малышке, хоть еще до конца и не ясно, ее ли тело нашли сегодня утром. Точный ответ будет дан после проведения соответствующей экспертизы.

Тюменцы скорбят по малышке Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышку искали с 1 июля. По факту пропажи девочки Следственный комитет Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.