Дело о пропаже юной Насти Муравьевой передано в Центральный аппарат Следственного комитета

Свежее фото Насти Муравьевой. Фото: "Лиза Алерт - Тюмень"

Дело Насти Муравьевой, пропавшей в Тюмени 30 июня, передано в Главное следственное управление СК России. По данным пресс-службы Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования ЧП от руководителя СК России по Тюменской области Александра Кублякова.

Ориентировка на Настю Муравьеву Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Получив ответы на уточняющие вопросы о деталях расследования, Бастрыкин поручил центральному аппарату МВД России инициировать участие в раскрытии преступления.

Тюменскому следкому поручено завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбужденного в связи с исчезновением Насти.

- Следователям регионального следственного управления предстоит всестороннее исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения, - говорится на сайте СКР.

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