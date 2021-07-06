Дело о пропаже юной Насти Муравьевой передано в Центральный аппарат Следственного комитета

Свежее фото Насти Муравьевой. Фото: "Лиза Алерт - Тюмень"
Дело Насти Муравьевой, пропавшей в Тюмени 30 июня, передано в Главное следственное управление СК России. По данным пресс-службы Следственного комитета России, председатель ведомства Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования ЧП от руководителя СК России по Тюменской области Александра Кублякова.
Ориентировка на Настю Муравьеву
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»
Получив ответы на уточняющие вопросы о деталях расследования, Бастрыкин поручил центральному аппарату МВД России инициировать участие в раскрытии преступления.
Тюменскому следкому поручено завершить расследование уголовного дела о халатности органов опеки и попечительства, возбужденного в связи с исчезновением Насти.
- Следователям регионального следственного управления предстоит всестороннее исследовать все обстоятельства, имеющие значение для дела, и при наличии оснований принять соответствующие процессуальные решения, - говорится на сайте СКР.
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