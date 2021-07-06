Волонтерам, неделю ищущим 8-летнюю Настю Муравьеву, срочно нужна помощь в расклейке листовок Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Уже неделю в Тюмени ищут восьмилетнюю Настю Муравьеву, которая 30 июня около 9 утра вышла из дома на улице Судоремонтной в районе Лесобазы, и с тех пор её местонахождение не известно. Волонтерам, ищущим девочку срочно нужна помощь: не хватает листовок для массовой расклейки по городу. Предложить свою помощь в расклейке можно, позвонив по телефонам, указанным ниже.

Ориентировка на Настю Муравьеву Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Напомним, юную тюменку ищут полиция, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова», к поиску малышки присоединились неравнодушные тюменцы. Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье «Убийство малолетнего».

Кроме того, ищут пропавшего 15-летнего подростка Платона Белоусова, по факту его пропажи следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ориентировка на Платона Белоусова Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам:

02, 112 – полиция;

8 (3452) 48-23-56 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени;

8-800-700-54-52 – волонтеры;

8-932-323-99-11 – «Белая Сова – Тюмень»;

8-904-523-16-66 – «Лиза Алерт – Тюмень».

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