Следователи возбудили дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 15-летнего Платона Белоусова

15-летний Платон Белоусов Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Тюменские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» из-за бесследного исчезновения 15-летнего Платона Белоусова. В ночь на 4 июля 2021 года он ушел на пикник в лес с друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района и до настоящего времени не вернулся.

Друзья Платона рассказали, что рано утром подросток направился в сторону лесополосы, и с тех пор местонахождение юноши не известно. По предварительным данным, его видели днем 5 июля в поселке Московский.

Платон Белоусов. Ориентировка Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Чтобы выяснить все обстоятельства ЧП и установить местонахождение пропавшего ребенка, следователи возбудили уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа из числа следователей, полицейских и сотрудника отдела криминалистики. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники следователи осмотрели место происшествие, допросили родственников, друзей и знакомых подростка. Назначен комплекс экспертиз.

Напомним, что в Тюмени шестой день ищут восьмилетнюю Настю Муравьеву, которая ушла из дома 30 июня и до сих пор не вернулась домой. Заявление о пропаже ребенка подал Настин папа, который вместе с поисковиками ищет дочь. Следователи возбудили уголовное дело, к поискам присоединились волонтеры.