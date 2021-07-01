В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту пропажи 8-летнего ребенка

Девочка была одета в розовую футболку и черные шорты Фото: "КП" Архив

Вся Тюмень вышла на поиски пропавшей восьмилетней девочки: вчера, 30 июня, в районе 9 вечера малышка ушла из дома (ул. Судостроителей, район Лесобазы) и так и не вернулась домой. К сожалению, пока неизвестно, что с ней, где она находится и жива ли вообще. На поиски маленькой Насти брошены все силы: ее ищет полиция, волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» и «Белая Сова», а также неравнодушные тюменцы. По словам одного из жителей Лесобазы, сегодня утром о пропаже девочки сообщали так громко из репродукторов, что молодой человек даже проснулся.

По факту пропажи ребенка тюменские следователи возбудили уголовное дело по статье за убийство малолетнего. Об этом стало известно сегодня от регионального следственного управления СК. По словам самих следователей, это поможет более оперативно выяснить все обстоятельства исчезновения девочки. Но пока что, к сожалению, о судьбе ребенка ничего не известно.

Девочку ищет полиция, следователи, волонтеры и неравнодушные местные жители Фото: СУ Следственного комитета РФ по Тюменской области

Ориентировочно рост пропавшей малышки - 100 см, ребенок худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами до поясницы. В день исчезновения девочка была одета в розовую футболку и черные шорты. Жила Настя в районе Лесобазы. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефону:

02, 112 – полиция;

8 (3452) 48–23–56 - дежурная часть ОП №3 г. Тюмени;

8 (800-70) 0-54-52 – волонтеры.

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