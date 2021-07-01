В Тюмени волонтеры организуют поиск пропавшей восьмилетней девочки Насти Муравьевой

Разыскивается Муравьева Анастасия Сергеевна, восемь лет, Тюмень. Фото: lizaalert.org

Тюменские волонтеры организуют поиск пропавшей восьмилетней Насти Муравьевой. Девочка ушла из дома в районе Лесобазы вчера утром, около 09:00 и до настоящего момента о ее местонахождении ничего неизвестно.

Девочка была одета в желтую футболку с разноцветной бабочкой на груди, черные шорты, черные блестящие босоножки. Ростом примерно 100-110 см, худенькая, русые волосы ниже плеч, голубые глаза, левый глаз косит.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Насте, просят звонить по телефонам:

02/112 полиция

8 (3452) 48-23-56 - дежурная часть ОП №3 г. Тюмени

8 932 323 99 11 - волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень»

Также поисковики обращаются к автомобилистам волонтеры собирают данные видеорегистраторов. Фото: "Белая сова - Тюмень"

Как сообщила «Комсомольская правда» - Тюмень», СКР возбудил уголовное дело по факту без вести пропавшей восьмилетней девочки. Сейчас Настю ищет полиция, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова». К поиску призывают присоединиться всех неравнодушных.

Место сбора: ул. Судостроителей, 40

Время сбора: 01.07.2021, в 20:00, можно подъехать позже

Телефон для связи "Белая сова - Тюмень": 8 932 323 99 11

Контакты "Лиза Алерт - Тюмень": 8 900 504 19 04, 8 904 523 16 66

Активисты просят оставаться дома тюменцев с признаками ОРВИ. Форма одежды: удобная закрытая одежда, которую не жалко испачкать, закрытая обувь на толстой подошве. При себе желательно иметь фонари. Также на место сбора можно привезти распечатанные цветные ориентировки и скотч. Ознакомиться с инструкцией перед выездом

Также поисковики обращаются к автомобилистам:

– Уважаемые автолюбители! Просим всех, кто проезжал с 30 июня по 1 июля по району Лесобазы, прислать записи с видеорегистраторов. Записи можно отправить на почту: poisksova@gmail.com и ВКонтакте в сообщения группы https://vk.com/poisksova , – написали в группе активисты.

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