В Тюмени ищут 16-летнего Платона Белоусова, ушедшего в полночь из поселка Московский Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени ищут 16-летнего подростка Белоусова Платона Павловича, который 3 июля 2021 года около полуночи ушел из дома в поселке Московский Тюменского района и до настоящего момента его местоположение не известно. Был одет в темно-серые бриджи, светло-серую футболку.

Приметы: рост 185 сантиметров, плотного телосложение, темные волосы, карие глаза.

Ориентировка на Платона Белоусова Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Платона, просьба позвонить по телефонам:

- 02/112 – полиция

- 8 (3452) 30-02-02 – дежурная часть МО МВД России «Тюменский»

- 8-932-32-39-911 – волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Напомним, в Тюмени шестой день ищут восьмилетнюю Настю Муравьеву, которая ушла из дома 30 июня и до сих пор не вернулась домой. Заявление о пропаже ребенка подал Настин отец, который вместе с поисковиками ищет дочь. Следователи возбудили уголовное дело, к поискам присоединились волонтеры.