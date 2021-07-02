Что известно о пропаже восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой на 2 июля 2021 года

Настя одета в черную футболку с белой надписью на спине и желтые шорты-бермуды, обута в розовые сланцы. Фото: Следственный комитет Тюменской области

Восьмилетняя Настя Муравьева вышла из дома на улице Судоремонтной в районе Лесобазы утром 30 июня, примерно в 9.00, с тех пор никто не знает где она. Старшая сестра Татьяна сказала, что Настя ушла к друзьям скачивать игру и домой не вернулась. Юную тюменку ищет полиция, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова», к поиску малышки присоединились неравнодушные тюменцы. Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщает тюменский СК, в настоящее время работает следственно-оперативная группа – следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики следственного управления и сотрудники полиции.

– Продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователями проведены осмотры места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, допросы. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств исчезновения девочки и ее местонахождение. Расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировал Следком Тюменской области.

Фото: Лиза Алерт - Тюмень

Приметы пропавшей девочки

Ростом примерно 100 – 110 см, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч, голубые глаза.

Особые приметы: левый глаз косит.

Одета в черную футболку и желтые шорты.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам:

02, 112 – полиция;

8 (3452) 48–23–56 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени;

8 800 700 54 52 – волонтеры;

8 932 323 99 11 – «Белая Сова – Тюмень»;

8 904 523 16 66 – «Лиза Алерт – Тюмень».

За поисками крошки в соцсетях наблюдает вся Тюмень, горожане находят внешнее сходство Насти с Аней Анисимовой, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 2010 году.

Новая информация

Вечером 1 июля отряды «Белой совы» и «Лизы Алерт» собирали тюменцев на поиск девочки, с признаками ОРВИ просили оставаться дома. Волонтеры рассылают ориентировки, их распространяют в СМИ, городских пабликах, транслируют на уличных экранах. Листовки также берут с собой добровольцы и опрашивают в пути прохожих.

Поисковики обращаются к автомобилистам: «Уважаемые автолюбители! Просим всех, кто проезжал с 30 июня по 1 июля по району Лесобазы, прислать записи с видеорегистраторов. Записи можно отправить на почту: poisksova@gmail.com и «ВКонтакте» в сообщения группы https://vk.com/poisksova », – написали в группе активисты.

– Просим тех, кто двигался 30 июня в районе улиц Домостроителей, Судостроителей, Казачьи Луга, Вересковая, Западносибирская, Дамбовская, Лесопарковая, проверить записи своих видеорегистраторов! Для связи обращаться по телефону нашей горячей линии 8-800-700-54-52 либо инфоргу поиска Анастасии +7-932-327-82-60, – просят поисковики «Лизы Алерт».

Сбор видео позволил оперативно выяснить ценную для поисков информацию. Камера наблюдения в магазине запечатлела малышку – она выглядит иначе. Настя одета в другую одежду – не ту, что была описана в первой ориентировке. На ней черная футболка с белой надписью на спине и желтые шорты-бермуды, обута в розовые сланцы. Получается, добровольцы, вышедшие в ночь на поиски девочки, были дезинформированы.

Утром в Тюмени вновь развернули поиски. Появилась новая информация: Настю видели в районе школы № 67 утром, примерно в 5.00, в компании подружки.

– Девочку видели в пять утра в районе школы № 67 с другой девочкой того же возраста. Вторую девочку в розыск не объявляли, но версия такая звучала от очевидца. Если вдруг кто-то заметит ребенка или двух, трех, сообщите в полицию! — отметил источник.

Фото: Следственный комитет Тюменской области

Поиск продолжается

Люди прочесывают дворы, подвалы, канализацию, стройки и предприятия, лесополосу в городе и заросли вдоль берега Туры. Кроме того, продолжает поступать информация в соцсетях, которую поисковые отряды также проверяют.

– Мой сосед по дому сказал, что это его племянница, мы гуляли с дочками: и улыбается, и говорит, что «ой, какая красивая девочка». Я вот думаю подозрительно очень, – написала в соцсетях тюменка Марина Теслянок под постом с ориентировкой Насти Муравьевой

– Марина, добрый день, надо вашего соседа проверить. На последней ориентировке видно, что с девочкой идет человек, может у него дача или гараж есть. Ну это чисто мои предложения, – высказалась Татьяна Педченко.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о том, что активисты поисковых отрядов просят тюменцев быть менее любопытными, писать меньше комментариев и тем более необдуманных предположений. Все эти сообщения обрабатывают как важную информацию. Тем более не нужно звонить волонтерам, чтобы справиться о том, как идут поиски.

– Мы не даем никакой информации кроме той, которая есть в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Информацию по поискам мы предоставляем только ближайшим родственникам пропавшего и полиции. Наш отряд в своей деятельности руководствуется двумя основными принципами. Во-первых, не навредить своими действиями пропавшему, его родным, и еще очень важно не мешать работе полиции. Во-вторых, соблюдать уважение к самому пропавшему, его семье и тайне личной жизни. И еще мы не знаем, кто нам звонит, и проверить не можем, – поясняют волонтеры.

Ребята подтвердили свои слова документальными свидетельствами – рядом статей, в которых описаны ситуации, когда убийцы вступали в поисковые отряды, следили за информацией о поисках своей жертвы в соцсетях и даже, благодаря осведомленности, перепрятывали тело.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени провести проверку исполнения родителями своих обязанностей по факту ухода из дома восьмилетней тюменки.

– В целях выяснения причин произошедшего прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести прокурору Тюмени проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщила пресс-служба ведомства.

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