Не пишите, когда мы ищем людей! Поисковый отряд просит тюменцев быть менее любопытными

В новостной ленте все чаще мелькают лица жителей, которых разыскивает тюменский поисковый отряд «Белая сова». «Потеряшки» – так их называют волонтеры. Работа с людьми – непростая, особенно теперь, когда многие приписывают поисковикам обязанности.

– Сейчас ведь стало много волонтеров. Некоторые люди не понимают, что волонтерство – не работа. Говорят, вы же должны, вы обязаны искать! – рассказала руководитель отряда Екатерина Смирнова. – Как «Белая Сова – Тюмень» отряд существует с 2016 года. В Тюмени не было никого, кто занимался этим, поэтому мы стали первыми. Поисковое движение в Тюмени образовалось с поисков Ани Анисимовой – изначально отряд входил в ассоциацию Поиск пропавших детей.

Шестиклассница Аня Анисимова пропала в районе Дома Обороны. В этом году поискам школьницы уже десять лет. С тех пор в Тюмени организовался отряд поисковиков. Волонтеры рассказывают, что дети часто сами убегают из дома.

Много среди «потеряшек» загулявших на несколько дней мужчин и женщин. Немало в областном центре ищут людей, больных деменцией – это группа риска поисковиков. Встречаются и те, кому не свойственно пропадать, загулять или забыть дорогу домой. Но для каждого родственника важно увидеть в группе волонтеров желанное «Найден! Жив!».

Не навреди!

Есть устоявшиеся технологии поиска людей, которым обучают начинающих волонтеров. Однако есть и нюансы, которые должны знать обыватели, наблюдающие за событиями в Сети и без конца спрашивающие активистов, нашли ли потерянного. Недавно волонтеры обратились к тюменцам с критикой.

– Люди, что с вами? Мы не понимаем, что происходит с людьми вокруг. Получив, какую-либо информацию, вы сразу бежите ее распространять в социальных сетях, пишите посты, распространяете в чатах мессенджеров. Но при этом даже не задумываетесь о том, что это может навредить пропавшему, его семье и следствию. Какова ваша цель при этом? Быть первыми? Показать свою информированность? Показать свою причастность? – вопрошают общественники.

Волонтеры "Белой совы" часто получают фейковые сведения о пропавшем

Поисковики рассказывают, что часто люди звонят или пишут в соцсетях, представляясь родственниками, друзьями или знакомыми пропавшего и требуют подробностей о поисках.

– Мы не даем никакой информации кроме той, которая есть в официальной группе «ВКонтакте». Информацию по поискам мы предоставляем только ближайшим родственникам пропавшего и полиции. Это делается не потому, что мы жадины, выделываемся, не хотим, нам жалко, мы бесчувственные, нам безразлично или тому подобное. Наш отряд в своей деятельности руководствуется двумя основными принципами. Во-первых, не навредить своими действиями пропавшему, его родным, и еще очень важно не мешать работе полиции. Во-вторых, соблюдать уважение к самому пропавшему, его семье и тайне личной жизни. И еще мы не знаем, кто нам звонит и проверить не можем, – поясняют волонтеры.

Ребята подтвердили свои слова документальными свидетельствами – рядом статей, в которых описаны ситуации, когда убийцы вступали в поисковые отряды, следили за информацией о поисках своей жертвы в соцсетях и даже благодаря осведомленности перепрятывали тело. Несмотря на веские аргументы тюменцы накинулись на «Белых сов» с обвинениями в грубости.

"Белая сова" обучает волонтерству. Скриншот

Долго примера ждать не приходится. 13 марта в Тюмени организованы поиски шестиклассника Вани. Неравнодушные горожане пишут под постами сомнительную информацию. Мало того, что она не относится к официальным источникам, так еще нервирует близких и отвлекает поисковиков.

Фейковые сообщения отвлекают внимание волонтеров. Скриншот

Специально для тех, кто хочет вступить в ряды добровольцев «Белой совы» поисковики организовали обучение, который пройдет в апреле-мае. Если вы желаете вступить в отряд, нужно прийти 18 марта в 19 часов в мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти 1), где соберутся волонтеры «Белый совы».

Требуются не только те, кто готов искать «потеряшек» по улицам, подворотням, в коллекторах и прочих злачных местах города. Нужны психологи, фотографы, дизайнеры, картографы, видеографы, владельцы и пилоты квадрокоптеров, которые безвозмездно помогут отряду.

КСТАТИ

У отряда есть смежные направления деятельности. Например, волонтеры обеспечивают безопасность детей на этнофестивале «Небо и Земля»: ежегодно тюменские «Белые совы» заступают на пятидневное круглосуточное дежурство.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Во время написания этого материала 12-летнего Ваню Круковского нашли. Всю эту ночь мальчик не ночевал дома.

Мама одноклассницы мальчика написала, что Ваня сам пришел домой. Фото распространяют в родительских группах в месседжерах

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