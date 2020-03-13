Тюменского школьника, которого не было дома почти сутки, нашли
В Тюмени нашли живым 12-летнего Ивана Круковского. Мальчик не ночевал дома.
По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», в областном центре отыскался ученик 21-й гимназии Иван Круковский.
Напомним, что ребенок ушел из дома накануне, 12 марта, и до настоящего момента об его местонахождении ничего не было известно.
Пропажа школьника всполошила комментаторов в социальных сетях: несколько часов назад одни утверждали, что Иван найден и даже находится в одном из городских отделений полиции, другие – что его до сих пор разыскивают. Теперь же официальная информация о том, что Круковский найден, появилась на страничке местных волонтеров в «ВКонтакте».
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ИСТОЧНИК KP.RU