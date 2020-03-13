2020-03-13T12:11:11+03:00
Происшествия

Тюменского школьника, которого не было дома почти сутки, нашли

Волонтеры просят снять все ориентировки
Вадим Бегун
Поделиться:
Пропавшего в Тюмени школьника нашли. Фото со странички в "ВКонтакте" поискового отряда "Белая Сова - Тюмень".Пропавшего в Тюмени школьника нашли. Фото со странички в "ВКонтакте" поискового отряда "Белая Сова - Тюмень".
Изменить размер текста:

В Тюмени нашли живым 12-летнего Ивана Круковского. Мальчик не ночевал дома.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», в областном центре отыскался ученик 21-й гимназии Иван Круковский.

Напомним, что ребенок ушел из дома накануне, 12 марта, и до настоящего момента об его местонахождении ничего не было известно.

Пропажа школьника всполошила комментаторов в социальных сетях: несколько часов назад одни утверждали, что Иван найден и даже находится в одном из городских отделений полиции, другие – что его до сих пор разыскивают. Теперь же официальная информация о том, что Круковский найден, появилась на страничке местных волонтеров в «ВКонтакте».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени ищут пропавшего школьника

Мальчик ушел из дома вчера (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24