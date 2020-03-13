В Тюмени ищут пропавшего школьника

13 Март 2020 2020-03-13T09:56:04+03:00

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В Тюмени разыскивают пропавшего 12-летнего Ивана Круковского. Ученик 21-й гимназии ушел из дома накануне, 12 марта. До сих пор его местонахождение неизвестно.

По информации поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», мальчик был одет в черный пуховик с белой надписью, темные штаны, черные ботинки, на голове – шапка желтого цвета.

На вид ребенку 12–14 лет, его рост составляет около 155 сантиметров. Иван русоволосый, острижен коротко. Из особых примет – пластина на зубах в виде брекетов.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Иване Алексеевиче, просят позвонить по телефонам: 02/112 полиция, 8 (3452)794-010, 794-014 – дежурная часть ОП 4, 8 (3452) 793-023 – дежурная часть УМВД России по Тюменской области, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень».

В некоторых группах в социальных сетях пишут, что мальчик уже обнаружен и находится в отделении полиции на улице Олимпийской, однако эта информация не подтверждается. Волонтеры сообщают, что в настоящий момент школьник не найден. В пресс-службе тюменской полиции также отметили, что Ивана еще разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU