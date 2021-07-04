Пошли уже пятые сутки поиска пропавшей в Тюмени девочки Насти

Фото: поисковый отряда "Лиза Алерт Тюмень" Фото: соцсети

Восьмилетнюю Настю уже пять дней ищут волонтеры, полиция и просто неравнодушные местные жители. К поиску также подключились добровольцы из Югры. Пока что о местоположении девочки ничего не известно.

Напомним, 8-летнаяя девочка ушла из дома 30 июня и до сих пор не вернулась домой. Заявление о пропаже ребенка подал Настин отец, который вместе с поисковиками ищет дочь. Позже тюменские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» с целью добиться большей оперативности.

Ребенка ищут в воде и на суше: проверяют подвалы домов, обыскивают дно водоемов, останавливают и проверяют автомобили. Поисковики активно применяют квадрокоптеры, поисковых собак и другие всевозможные инструменты.

Помимо этого, жители расклеивают листовки, объявляют о пропаже Насти из громкоговорителей. Пользователи соцсетей, в свою очередь, активно постят фотографии девочки. Недавно ее фото появилось на большом городском баннере.

Однако, к сожалению, даже при этих обстоятельствах о девочке до сих пор ничего не известно. Нет даже примерных ориентиров, куда она могла пропасть. Поисковики продолжают прочесывать весь город и вместе с тем опрашивать жителей. Если вы знаете что-то о местонахождении Насти, просьба позвонить в полицию или по номеру 911.