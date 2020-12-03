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Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: врач-психиатр составил портрет серийного маньяка, похищавшего детей в Тюмени

Психотерапевт опубликовал документальный фильм о бесследно исчезнувших детях, чья судьба по-прежнему не известна
Виктория Стеблова
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По данным нарколога, подозреваемый мог быть гораздо моложе, но выглядеть на 40 из-за лишнего веса

По данным нарколога, подозреваемый мог быть гораздо моложе, но выглядеть на 40 из-за лишнего веса

На популярном youtube-канале Faust21century («Сатисфакция 21»), который ведет врач-психиатр Василий Бейнарович, опубликовали документальный фильм о тюменском маньяке, который более 20 лет занимался похищением детей. В фильме рассказывается о страшных событиях, которые происходили в конце 90-х годов XX века. Дети в возрасте от 8 до 12 лет пропадали бесследно: без улик, свидетелей и доказательств. Ребят искали всем городом, но никого из них так и не нашли.

Речь в фильме идет о бесследно исчезнувших Ане Анисимовой, Насте Ложкиной и Эдике Алимбаеве, которым сейчас уже «за двадцать» (очень надеемся, что они живы и здоровы). По мнению автора, в заведенных уголовных делах возникло больше вопросов, чем ответов, ведь никаких конкретных обстоятельств так и не выяснили.

Первым в списке пропавших детей значится восьмилетний мальчик Эдик Алимбаев. В последний раз ребенка видели возле школы на улице Мира, но маньяк не оставил ни единой улики.

Эдик Алимбаев. Фото: скрин с видео

Эдик Алимбаев. Фото: скрин с видео

Спустя год в селе Луговое Тюменской области пропадет двенадцатилетняя девочка Настя Ложкина. Она вышла в магазин, который видно из ее дома, но домой не вернулась. Правда, на этот раз в деле появилась первая зацепка.

- Рядом с домом Насти некоторое время стояла машина. И соседи спросили у девочки: «К Ложкиным приехали гости?» Но Настя отрицательно покачала головой, - вспоминает соседка пропавшего ребенка.

Настя Ложкина. Фото: скрин с видео

Настя Ложкина. Фото: скрин с видео

Последнее местоположение сотового телефона Насти – зона деревни Рощино, но дальнейшие поиски успехом не увенчались. Отчаявшиеся родители и родственники попросили помощи у экстрасенсов, которые с уверенностью заявили, что девочка жива и скоро вернется домой. Родители до сих пор ждут.

В октябре 2010 года пропадает одиннадцатилетняя девочка Аня Анисимова, которая уходит в школу и не возвращается. Только после этой трагедии в деле о пропаже тюменских детей появляется фоторобот взрослого мужчины. К сожалению, уголовному делу он ничем не помог. После общественного резонанса, дело о пропаже двух последних девочек объединили в одно, объемом в 100 томов.

Аня Анисимова. Фото: скрин с видео

Аня Анисимова. Фото: скрин с видео

Позже в Тюмень из Питера, в компании одной из участниц «Битвы экстрасенсов» Виктории Субботиной, прилетел эксперт по серийным преступлениям. Но все, чем они смогли помочь делу - это составить психологический портрет преступника, который оспорит автором фильма.

Спустя несколько лет, дела о пропаже детей объединили в одно общее дело, эпизоды которого, расследуются по сей день. Судьба Ани, Насти и Эдика по-прежнему неизвестна, но мы и их родители продолжаем верить в чудо.

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