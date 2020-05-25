Аня Анисимова, Настя Ложкина, Эдик Алимбаев: в Тюмени вспоминают без вести пропавших детей

Официальная статистика гласит, что ежегодно в России пропадает около 55 000 несовершеннолетних. Причины у всех могут быть разные: кто-то сбежал от агрессии и непонимания взрослых, кто-то захотел посмотреть мир и отправился на поиски приключений – таких, «бегунков» без криминала, больше прочих пропавших. А бывают и вовсе печальные случаи, когда ребенок становится добычей преступника. Но нет худшей кары, чем без вести пропавшее дитя…

В видео, посвященном пропавшим детям, фото Ани Анисимовой держит певец Павел Артемьев. Кадр из ролика.

В России существует около 140 организаций, занимающихся поиском людей. В нашем регионе с 2016 года действует собственное волонтерское объединение «Белая сова – Тюмень». Поисковое движение образовалось со времени поисков шестиклассницы Ани Анисимовой. Это случилось десять лет назад.

«12 октября 2010 года ушла из дома в школу, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно. Была одета в шапку-колпачок бледно-желтого цвета на широкой резинке впереди, отделанной мелкими стразами, плащ болотного цвета длиной до середины бедра с юбкой в форме тюльпана, прямое платье из плотной ткани темно-серого цвета с коротким рукавом, сапоги высокие до колена черного цвета», – сообщает сводка.

Последний раз ее видели на перекрестке улиц Льва Толстого и Пролетарской. Она разговаривала с мужчиной, который приехал на темно-зеленой «семёрке».

Фото Ани расклеивали даже на европейских курортах, на островах Средиземноморья, в Египте и Турции. Все тщетно…Фото: Татьяна Коркина

Тогда в Тюмени на поиски вышел весь город. Добровольцы прочесывали подвалы, пустыри и лесополосы. Девчушку искали полицейские Тюмени, ротвейлер-спасатель с уникальным нюхом и даже известный петербургский сыщик Дмитрий Кирюхин. К поиску присоединились экстрасенсы, астрологи, за Аню молились в церквях.

Девочку искали не только в России, но и за границей. Фото Ани расклеивали даже на европейских курортах, на островах Средиземноморья, в Египте и Турции. Все тщетно… Сегодня Ане Анисимовой уже 22 года.

Аня Анисимова стала третьим не найденным ребенком за три года в Тюменской области. Фото: поисковое движение "Белая сова - Тюмень"

Это был не первый пропавший ребенок в нашем регионе. До сих пор не известно, что случилось с Настей Ложкиной из села Луговое. Утром 15 августа 2009 года черноволосая девочка в веснушках вышла из дома и не вернулась. Сегодня ей 23 года.

До сих пор неизвестно, что случилось с Настей Ложкиной из села Луговое. Фото: поисковое движение "Белая сова - Тюмень"

26 ноября 2008 года последний раз видели своего сына родители восьмилетнего Эдика Алимбаева. Сегодня ему исполнилось 20 лет.

Маленький Эдик ушел в школу из дома и больше его не видели. Фото: поисковое движение "Белая сова - Тюмень"

По данным волонтерского движения «Белая сова», за четыре года работы (включая начало 2020 года) поисковики разнимались поиском 85 несовершеннолетних детей. В 2016 году добровольцы, кроме Ани Анисимовой, искали и нашли девять подростков. В 2017 году волонтеры вернули домой 13 пропавших подростков и шесть малолетних детей, все найдены живыми. В 2018 году «Белая сова» вернула домой 17 подростков и одного малолетнего мальчика, все живы.

– В прошлом году статистика оказалась менее утешительной. Из 15 пропавших и найденных подростков домой вернулось живыми 13, два погибли. Также в 2019 году поисковики искали девять детей до 11 лет, один ребенок погиб. В 2020 году пропавших было уже 16 ребят в возрасте до 18 лет, – рассказала руководитель отряда Екатерина Смирнова.

"Освети дорогу домой - 2019". Фото: поисковое движение "Белая сова - Тюмень"

Ежегодно «Белая сова – Тюмень» 25 мая устраивает акцию «Освети дорогу домой». Обычно она проходит на Цветном бульваре. Участники, в знак памяти обо всех погибших, потерявшихся, но по-прежнему любимых детях зажигают фонари, свечи. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса организаторы просят тюменцев присоединиться к акции не выходя из дома.

Символ Международного дня пропавших детей – синяя незабудкаФото: Ирина Ромашкина

– Из-за режима самоизоляции и запрета массовых мероприятий акцию переносим на неопределенный срок. В городе сегодня ничего проводить не будем, но просим присоединиться к акции онлайн: находясь дома, зажечь свечу, – пригласила к участию Катерина.

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