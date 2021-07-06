Александр Моор пообещал полмиллиона рублей за достоверную информацию о пропаже Насти Муравьевой

Пропала восьмилетняя Настя Муравьева Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Вознаграждение в размере полумиллиона рублей за предоставление информации, которая поспособствует розыску Насти Муравьевой, гарантирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях.

«Мы провели оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску Насти Муравьевой. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки», – написал он на своей страничке в социальной сети.

Ориентировка на Настю Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Напомним, исчезнувшую восьмилетнюю Настю Муравьеву ищут целую неделю. Малышка 30 июня около 9 утра ушла из дома на улице Судоремонтной в районе Лесобазы, и с тех пор её местонахождение не известно. Девочку ищут всем городом: полиция, волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова» и просто неравнодушные тюменцы. Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье «Убийство малолетнего».

Также ищут бесследно исчезнувшего 15-летнего подростка Платона Белоусова, по факту его пропажи следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам:

02, 112 – полиция;

8 (3452) 48-23-56 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени;

8-800-700-54-52 – волонтеры;

8-932-323-99-11 – «Белая Сова – Тюмень»;

8-904-523-16-66 – «Лиза Алерт – Тюмень».

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