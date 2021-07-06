Пропала Настя Муравьева: последние новости об исчезнувшей девочке на 6 июля 2021 года

Награда в полмиллиона рублей объявлена за достоверную информацию, которая поможет в поисках Насти Муравьевой. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Неделю назад, 30 июня, в Тюмени пропала восьмилетняя Настя Муравьева. Девочка вышла примерно в девять утра из дома на улице Судоремонтной в районе Лесобазы, и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Родные спохватились вечером, вызвали полицию, попросили помощи поисковиков. По настоящий момент поиски малышки продолжаются… Рассказываем последние новости о Насте Муравьевой на 6 июля 2021 года.

Обновленная ориентировка. ее просят распечатать в цветном виде волонтеры. Фото: "Белая сова - Тюмень"

Что известно о пропавшей Насте Муравьевой?

Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. По словам отца Сергея Муравьева, утром дочка сообщила ему, что якобы пошла к друзьям, где можно подключиться к бесплатному Wi-Fi и скачать игру. Настя не возвращалась, но отец не волновался – думал, что она уехала к бабушке на Маяк. Забили тревогу родные, когда бабушка приехала к сыну Сергею на Лесобазу после работы, но без внучки. Тогда Муравьевы позвонили в полицию, затем сообщили волонтерам поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Белая Сова» и вместе организованно вышли на поиски малышки.

Ночные поиски не увенчались успехом. К тому же выяснилось, что волонтеры искали Настю по ложной ориентировке: в одном из продуктовых магазинов 30 июня около 7.30 (утро перед пропажей) девочку запечатлела камера видеонаблюдения, на ней была другая одежда, не та, о которой сообщил отец девочки. Получается, все ночные поиски велись по другому следу. Ориентировку обновили и утром приступили к новому поиску.

Штабы поисковиков расположены на Лесобазе, недалеко от дома пропавшей Насти

Наутро 1 июля Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пропажи Насти Муравьевой по статье «Убийство малолетней». Сотрудники Следкома и полиции присоединились к поискам девочки, восстанавливая цепь событий сызнова, даже допросив отца семейства на детекторе лжи.

Кто родители Насти Муравьевой?

За неделю поисков в Сети появилось множество поводов для пересудов о родителях девочки. По словам волонтеров – участников поисков, отец Насти Сергей Муравьев работает грузчиком, в одиночку воспитывает четверых детей. Одной из дочерей уже 18 лет, второй – 15 лет. А еще у Насти есть брат-двойняшка, им обоим в минувшую субботу, 3 июля, исполнилось девять лет.

Судьба у ребятишек непростая: отец судим за убийство, освободился в 2019 году. Пока папа был в местах лишения свободы, мама сдала детей в приют. Благо их забрала бабушка. Сергей вышел из тюрьмы и вернул детей себе.

Новые, более свежие снимки Насти Муравьевой. Фото: "Лиза Алерт - Тюмень"

Об этих семейных обстоятельствах в соцсетях много толков. Большинство осуждают отца и бабушку за якобы недосмотр за ребенком, а еще высказывают криминальные версии о пропаже девочки. Какими бы ни были слухи, всё это время и отец, и мать Насти находятся в поисках дочери. В соцсетях тюменка Эля Ковалевская написала, что связалась с бабушкой девочки, навестила ее.

– У Насти хорошая семья, мы сегодня были у них. Все ее очень любят. Из такой семьи сам ребенок вряд ли захотел бы уйти, посылов и попыток у нее не было. Бабушке дай бог здоровья и сил. Старшая сестра очень им помогает. ВСЕ ЖДУТ НАСТЮШУ ДОМА, – сообщила Эля.

Как идут поиски?

С 1 июля недалеко от дома Насти было организовано два штаба поисковых групп – «Белая сова» и «Лиза Алерт». Обе организации призывали тюменцев присоединиться к поискам девочки. Как известно, первые три дня поисков самые важные, еще по горячим следам. Как сообщает «Лиза Алерт Тюмень», в первый день поиска Настю искали 90 человек, во второй день – уже 163 и более 100 сотрудников полиции.

– Все эти дни на задачи выходили добровольцы поисковых отрядов #ЛизаАлерт Тюменской и Курганской областей, водолазы ТОСЭР, сотрудники следственного комитета, сотрудники МВД, местные жители и добровольцы других поисково-спасательных отрядов. У всех одна цель – найти пропавшего ребенка, – сообщили поисковики.

Ночью 4 июля на помощь тюменцам из Москвы прилетела команда опытных поисковиков отряда «Лиза Алерт» во главе с координатором поиска Виктором Дулиным. Волонтеры ежедневно расклеивают ориентировки, патрулируют местность, осматривают заброшенные здания. Люди осматривают береговые линии, а также снимают местность с беспилотных устройств в поисках девочки.

В Тюмень прибыло подкрепление из Москвы. Опытные поисковики усилили поиск Насти Муравьевой. Фото: "Лиза Алерт"

Чем можно помочь?

Волонтеры обращаются с просьбой к автовладельцам, кто проезжал с 30 июня по 1 июля в районе улиц Домостроителей, Судостроителей, Казачьи Луга, Вересковая, Западносибирская, Дамбовская, Лесопарковая, внимательно проверить записи своих видеорегистраторов. Если видеорегистратор зафиксировал пропавшую девочку, передайте записи поисковикам. Горячая линия отряда (звонок бесплатный): 8-800-700-54-52.

По непроверенным данным поисковиков, дети говорили, что Настя пошла купаться на озеро недалеко от дома. Фото: "Лиза Алерт"

Городскую администрацию и службы ЖКХ волонтеры просят не снимать расклеенные ориентировки на пропавшего ребенка. Ориентировки помогают в поисках свидетелей, кто мог видеть Настю.

– Нам поступает очень много свидетельств. И важно каждое из них! Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки либо об обстоятельствах пропажи, сообщить об этом инфоргу поиска Анастасии: 8-932-327-82-60 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52, – обратились за помощью к общественности волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт». – Мы также призываем всех неравнодушных помочь поиску – сделать репост с ориентировкой в своих социальных сетях и пабликах, группах, чатах своих районов. Несмотря на все наши усилия, ребенок на данный момент не найден. Штаб действует круглосуточно.

Как сообщил координатор и федеральный куратор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Виктор Дулин, добровольцев в Тюмени собрали «негусто».

– Нужно больше людей для поисков в лесу. Нужна оклейка ряда природных объектов. Также необходима помощь МЧС, чтобы откачать воду в нескольких зданиях. Ждем специалистов, чтобы исследовать водные объекты, – сообщил он.

Люди осматривают береговые линии, а также снимают местность с беспилотных устройств в поисках девочки. Фото: "Лиза Алерт"

По непроверенным данным поисковиков, дети говорили, что Настя пошла купаться на озеро недалеко от дома. Ребенка ищут в воде и на суше: проверяют подвалы домов, обыскивают дно водоемов, останавливают и проверяют автомобили. Поисковики применяют квадрокоптеры, поисковых собак и другие инструменты поиска.

Волонтерам, ищущим девочку, срочно нужна помощь: не хватает листовок для массовой расклейки по городу. По словам волонтеров, с начала поисков Насти тюменцы активно привозили к штабу на ул. Судостроителей, 40 распечатанные ориентировки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 июня, пообещал полмиллиона рублей за достоверную информацию о пропаже Насти Муравьевой.

Насте в субботу, 3 июля, исполнилось девять лет. Фото: "Лиза Алерт"

Приметы пропавшей девочки Насти Муравьевой

Ростом примерно 100 – 110 см, худощавого телосложения, русые волосы ниже плеч, голубые глаза.

Особые приметы: левый глаз косит.

Одета в черную футболку и желтые шорты.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам:

02, 112 – полиция;

8 (3452) 48–23–56 – дежурная часть ОП № 3 г. Тюмени;

8-800-700-54-52 – «Лиза Алерт – Тюмень»;

8-932-323-99-11 – «Белая Сова – Тюмень».

За поисками девочки в соцсетях наблюдает вся Тюмень, горожане находят внешнее сходство Насти с Аней Анисимовой, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 2010 году.

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