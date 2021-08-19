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Происшествия19 августа 2021 11:00

В Тюмени нашли тело пропавшей девятилетней школьницы

Девочка найдена расчлененной на Лесобазе
Авторы (2):
Вадим БегунВадим Бегун
Мария Толстихина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте работают следователи и криминалисты

На месте работают следователи и криминалисты

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на Лесобазе найден расчленённый труп ребенка. По предварительным данным тело принадлежит девятилетней Насте Муравьевой. Девочка ушла из дома 30 июня и бесследно пропала. Больше месяца ее искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди. Тело девочки, предположительно Насти Муравьевой, обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5.

Подъехали криминалисты

Подъехали криминалисты

Фото: Вадим Бегун

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, служба экстренного реагирования, следователи и криминалисты. Место происшествия оцепили лентой, вход журналистам и местных жителям запрещен. Только что приехала водолазно-спасательная группа.

На месте спасательная группа

На месте спасательная группа

Фото: Вадим Бегун

Местный житель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что в этом месте часто ходят бомжи, которые вполне могли быть причастны к убийству. Еще ода жительница рассказала, что вчера вечером видела здесь неизвестного мужчину с черным пакетом в руках.

Территорию оцепили

Территорию оцепили

Фото: Вадим Бегун

На такси приехал представитель следственного комитета. На месте большое скопление людей. Информация дополняется.

Собралась куча народу

Собралась куча народу

Фото: Вадим Бегун

13:17

Спасатели прочесывают территорию рядом с близлежащим водоемом. На улице большой затор По неподтвержденной информации, расчлененное тело школьницы поместили в мешок. В полиции пока эту информацию никак не комментируют.

Территорию осматривают

Территорию осматривают

Фото: Вадим Бегун

13:24

Специалисты обследуют местность. В Следственном комитете информацию о том, что тело принадлежит девятилетней Насте Муравьевой, подтвердили.

Прочесывают возле водоема

Прочесывают возле водоема

Фото: Вадим Бегун

13:33

На улице большой затор, случилось ДТП. Видимо, водитель засмотрелся на происходящее.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ