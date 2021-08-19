В Тюмени нашли тело пропавшей девятилетней школьницы

На месте работают следователи и криминалисты
Фото: Вадим Бегун
В Тюмени на Лесобазе найден расчленённый труп ребенка. По предварительным данным тело принадлежит девятилетней Насте Муравьевой. Девочка ушла из дома 30 июня и бесследно пропала. Больше месяца ее искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди. Тело девочки, предположительно Насти Муравьевой, обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5.
Подъехали криминалисты
Фото: Вадим Бегун
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, служба экстренного реагирования, следователи и криминалисты. Место происшествия оцепили лентой, вход журналистам и местных жителям запрещен. Только что приехала водолазно-спасательная группа.
На месте спасательная группа
Фото: Вадим Бегун
Местный житель рассказал корреспонденту «Комсомольской правды», что в этом месте часто ходят бомжи, которые вполне могли быть причастны к убийству. Еще ода жительница рассказала, что вчера вечером видела здесь неизвестного мужчину с черным пакетом в руках.
Территорию оцепили
Фото: Вадим Бегун
На такси приехал представитель следственного комитета. На месте большое скопление людей. Информация дополняется.
Собралась куча народу
Фото: Вадим Бегун
13:17
Спасатели прочесывают территорию рядом с близлежащим водоемом. На улице большой затор По неподтвержденной информации, расчлененное тело школьницы поместили в мешок. В полиции пока эту информацию никак не комментируют.
Территорию осматривают
Фото: Вадим Бегун
13:24
Специалисты обследуют местность. В Следственном комитете информацию о том, что тело принадлежит девятилетней Насте Муравьевой, подтвердили.
Прочесывают возле водоема
Фото: Вадим Бегун
13:33
На улице большой затор, случилось ДТП. Видимо, водитель засмотрелся на происходящее.