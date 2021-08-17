В Тюмени мужчина затащил двух детей в подвал многоэтажки и надругался над одним из них

Фото: Подслушано на Лесобазе "Вконтакте" Фото: соцсети

Очередная жуткая история произошла накануне вечером в районе Лесобазы. Местные жители стали свидетелями настойчивого приставания к двум мальчикам мужчины, которого раньше они во дворе не видели. Неизвестный тащил за руки детей в направлении многоэтажки. Мальчики сопротивлялись, но сильному взрослому все-таки удалось завести их в подвал. Первый выбежал оттуда почти сразу, а второй, немного погодя, вышел вместе со странным спутником. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские уже задержали преступника и возбудили в отношении него уголовное дело за «иные действия сексуального характера».

Инцидент произошел на улице Стартовой в районе шести часов вечера. О том, что мужчина пристает к детям, местные жители сообщили в полицию. К дому № 5А экстренно съехались силовики. Правоохранители в течение нескольких часов опрашивали тюменцев, после чего мужчину удалось задержать.

Стражи порядка на момент произошедшего не спешили давать официальные комментарии, выясняя все обстоятельства случившегося, а вот местные жители озвучивали самые разные версии. По одной из них в кусты силой увели девочку, по другой - мальчика уговорили пойти в подвал. К сожалению, последняя оказалась более приближена к правде, только в ней фигурировали двое несовершеннолетних.

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По словам следователей, тюменцем, затащившим мальчиков в подвал, является 39-летний мужчина. Следственные органы возбудили против него уголовное дело по статье за «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Речь идет об одном из мальчиков, которому всего на всего 10 лет.

- По версии следствия, 16.08.2021 около 18 часов мужчина, находясь на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по ул. Стартовая г. Тюмени совершил в отношении мальчика 2011 года рождения действия сексуального характера, - комментируют в СК РФ Тюменской области.

Сейчас следователи устанавливают причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении детей, собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.

В последнее время район Лесобазы стал славится дурной славой. Так, на улице Судостроителей больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени так и не вернулась девятилетняя девочка Настя Муравьева. Ее продолжают искать добровольцы и полицейские, но пока о судьбе малышки ничего неизвестно.

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