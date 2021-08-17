В Тюмени в районе, где пропала Настя Муравьева, мужчина надругался над 10-летним мальчиком

На Лесобазе в Тюмени мужчина надругался над 10-летним мальчиком. Фото - "Подслушано на Лесобазе" в ВК.

В Тюмени следователи возбудили уголовное дело, обвиняемому инкриминируются «иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Инцидент, произошедший накануне, 16 августа, около 18.00, взбудоражил жителей Лесобазы.

– Находясь на лестничной площадке уличного спуска у входа в подвал в одном из домов по улице Стартовой, мужчина совершил в отношении 10-летнего мальчика действия сексуального характера. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый задержан, – сообщили в Следственном комитете по Тюменской области

В настоящее время специалисты ведомства устанавливают причастность обвиняемого к совершению других преступлений в отношении несовершеннолетних. Собирается доказательственная база, расследование уголовного дела продолжается.

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