«На берегу что-то оцепили». В Тюмени на Лесобазу съехались силовики

В Тюмени на Лесобазу съехались силовики. Фото - "Подслушано на Лесобазе" в ВК.

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В Тюмени на Лесобазу съехались силовики. В настоящее время на улице Дамбовской стоят экипажи полиции и следственного комитета.

В пресс-службе городской полиции сообщили, что пока не могут сказать, что случилось, так как работа еще ведется. Ожидается комментарий СК.

Напомним, что в этом районе пропала девятилетняя Настя Муравьева. Она вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу.