Расчленили и выбросили у озера: СК подтвердил, что найден труп пропавшей Насти Муравьевой

Родные Насти не верят, что ее нашли. Об этом «Комсомолке» рассказал отец пропавшей девочки. Фото: Вадим Бегун

Утром 19 августа тюменцы заметили оцепление полиции на берегу у озера Оброчное, под мостом, в районе Лесобазы. Местные жители написали об этом в соцсетях – город заволновался. Ведь горожане уже полтора месяца следят за поисками пропавшей в том районе девятилетней девочки Насти. Тюменцы верили, что малышку найдут живой, то и дело говорили, что ее видели в городе, а за полезную информацию, которая поможет ее найти, было объявлено вознаграждение в полтора миллиона рублей. Но, увы, правда оказалась страшнее самых мрачных прогнозов…

К вечеру 19 августа у дома пропавшей без вести Насти горожане стихийно собрали мемориал Фото: Вадим Бегун

Как нашли тело девочки?

Труп ребенка обнаружили сотрудники автозаправки, когда косили траву на территории перед АЗС. Расчлененное тело находилось в пакете. Следователи довольно быстро пришли к выводу, что в мешке – исчезнувшая полтора месяца назад Настя. Вероятно, следователи рассудили по приметам из ориентировки. Хотя в официальном комментарии силовики пояснили, что сначала необходимо идентифицировать личность погибшего ребенка.

– Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, – сообщает Следственный комитет России.

Общежитие, где жила девочка Фото: Вадим Бегун

Тем временем на берег озера прибыли представители разных служб, которые обследовали местность в окрестностях в поисках каких-либо улик. За шесть часов работы следователей вокруг места происшествия скопились зеваки. Всего несколько дней назад эту местность осматривали полиция и волонтеры, но ничего не нашли. Это наводит на мысль, что труп малышки выбросили недавно – 3 – 5 дней назад, ведь он даже не успел разложиться. Так ли это, предстоит выяснить криминалистам.

Местность у АЗС на Лесобазе оцепили утром, об этом очевидцы сообщили около 11:00 Фото: Вадим Бегун

Как искали крошку?

Местная жительница рассказала «Комсомолке», что ее дочка, волонтер поискового отряда, вместе с другими добровольцами несколько раз бывала на этом берегу, всё исследовала, но ничего там найти не удавалось.

– Она тут всё облазила. Тела не было, – говорит тюменка. – Ну отпустил бы девочку, кто ее украл. Зачем убивать-то… У моей подруги задержали сына, полиция забрала при проверке документов, якобы подозрительный. Поэтому я сюда пришла.

Настя пропала 30 июня около девяти утра. Девочка вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) и исчезла. Пропажу малышки отец и бабушка заметили только вечером, вызвали полицию, тогда же начались поиски. Уже на следующее утро у дома пропавшей девочки развернулись штабы поисковиков – «Белая сова» и «Лиза Алерт».

Активные поиски длились десять дней, на помощь тюменцам прибыло около 100 волонтеров «Лиза Алерт» Тюменской, Курганской, Свердловской и Московской и областей, в том числе приехал федеральный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.

– На самом деле, по нашим меркам, поиск проходит хорошо. Город нам многим помогают – и люди, и власти. Сложность поиска в том, что никто ничего не видит. Просто была девочка – и нет ее, пропала. Ни камеры ее не видят, ни люди – в этом проблема. Мы получаем очень много свидетельств от очевидцев, но это обычная история в резонансных поисках, когда люди оповещены о пропаже, знают приметы и сообщают об увиденном. Все свидетельства проверяются, пока подтвержденных нет, – сказал Дулин.

Родные говорят, что Настя не могла сбежать из дома. Труп ребенка нашли сотрудники заправки, когда косили траву на территории перед АЗС. Расчлененное тело было в пакете Фото: Вадим Бегун

За неделю, с 1 по 8 июля, с помощью беспилотников поисковики осмотрели сверху более 50 км местности, сделали и просмотрели более 3000 снимков, прошли по водной акватории более 125 км береговой линии, на территории района поиска и прилегающих территориях осмотрели заброшенные здания и подвалы, чердаки и иные потенциально опасные объекты. Водолазы обследовали реку Туру, другие водоемы в городе. Все без толку – Настя будто испарилась.

За полезную информацию, которая поможет в поисках крошки, вознаграждение в полмиллиона рублей объявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Позже миллион рублей пообещало Министерство внутренних дел России.

Как ведется расследование?

Уголовное дело по факту исчезновения девочки возбудили на следующий день после ее пропажи по статье «Убийство малолетнего». Позже материалы забрал Главк СКР, а расследование взял на контроль сам председатель СК России Александр Бастрыкин. В Тюмень же прибыл следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который известен тем, что в прошлом поймал ангарского маньяка, который угробил 82 человека. Сегодня он также был на месте, где нашли расчлененный труп малышки.

СК подтвердил, что это был труп Насти Фото: Вадим Бегун

Разговоры о том, что в городе орудует маньяк, давно ведут местные жители. Горожане сравнивают исчезновение девятилетней Насти с исчезнувшими Аней Анисимовой и Настей Ложкиной. Девочки пропали 20 лет назад: 11-летняя Аня Анисимова «испарилась» с улицы в районе Дома Обороны, а 12-летняя Настя Ложкина бесследно исчезла средь бела дня в поселке Луговом вблизи Тюмени. «Комсомолка» писала, что следователи объединили уголовные дела о пропаже детей в одно. Обе девочки пропали при схожих обстоятельствах: нет следов, нет свидетелей похищения, нет тел погибших.

У Насти непростая судьба: папа судим, пока сидел, мама сдала детей в детдом. После их оттуда забрали, воспитанием занималась бабушка. Сейчас ее допрашивают в полиции, рассказали соседи Фото: Вадим Бегун

К вечеру 19 августа у дома пропавшей без вести Насти горожане устроили стихийный мемориал: неравнодушные жители постелили небольшой коврик, на котором установили постамент с портретом девочки. Там уже стоят несколько букетов гвоздик, люди несут кукол, мягкие игрушки…

Настя пропала 30 июня около девяти утра. Девочка вышла из дома по улице Судостроителей (район Лесобазы) и исчезла Фото: Вадим Бегун

Родные Насти не верят, что ее нашли. Об этом «Комсомолке» рассказал отец пропавшей девочки. Известно, что главную роль в воспитании детей в этой семье играла бабушка, с пелёнок с ними возилась. Сейчас ее допрашивают в полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

ОФИЦИАЛЬНО

Вечером 19 августа официальный комментарий о найденных останках ребенка в Тюмени дал Следственный комитет России.

– Сегодня, 19 августа, на берегу озера Оброчного города Тюмени обнаружен пакет с телом ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий, – сообщает СК.