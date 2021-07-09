Пропала Настя Муравьева: тюменские водолазы ищут малышку в реке Туре

Настя Муравьева пропала десять дней назад. Коллаж: Ирина Ромашкина

Более тысячи людей, 1400 километров пешим ходом, 125 километров береговой линии, 60 люков и колодцев, а также более 5500 ориентировок – это не полный перечень работы, которую проделали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» за неделю поисков девятилетней Насти Муравьевой, пропавшей в Тюмени 30 июня.

За ценную информацию о Насти Муравьевой объявлено вознаграждение в размере 500 000 рублей. Сведения просят сообщать по номеру горячей линии 8 800 700 54 52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Как ищут Настю Муравьеву?

Девочку ищут не только тюменцы, но и опытные поисковики из других регионов. Так, в Тюмени ведут поиск около 100 волонтеров «Лиза Алерт» Тюменской, Курганской, Свердловской и Московской и областей, в том числе прибыл федеральный координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.

– На самом деле, по нашим меркам, поиск проходит хорошо. Город нам многим помогают – и люди, и власти. Сложность поиска в том, что никто ничего не видит. Просто была девочка – и нет ее, пропала. Ни камеры ее не видят, ни люди – в этом проблема. Мы получаем очень много свидетельств от очевидцев, но это обычная история в резонансных поисках, когда люди оповещены о пропаже, знают приметы и сообщают об увиденном. Все свидетельства проверяются, пока подтвержденных нет, – сказал Дулин.

За неделю, с 1 по 8 июля, с помощью беспилотников поисковики осмотрели сверху более 50 км местности, сделали и просмотрели более 3000 снимков, прошли по водной акватории более 125 км береговой линии, на территории района поиска и прилегающих территориях осмотрели заброшенные здания и подвалы, чердаки и иные потенциально опасные объекты.

Поисковики нашли более 60 небезопасных колодцев. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Сегодня, 9 июля, водолазы обследуют реку Туру. Начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин пояснил, что ведомство помогает с первого дня поисков, сотрудники работают вместе с тюменскими сыщиками.

– Сегодня на реке прорабатываем варианты нахождения тела в воде, проводим водолазные работы, – сказал Евгений Булкин.

По-прежнему важны любые сведения, которые могут помочь в поиске. За ценную информацию, которая поможет в поиске Насти Муравьевой, объявлено вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Сведения просят сообщать по номеру горячей линии 8-800- 700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

Штаб у дома Насти Муравьевой развернут с 1 июля. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Опасайтесь мошенников!

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что мошенники используют имена пропавших Насти Муравьевой и Платона Белоусова, чтобы выманить деньги у тюменцев.

– Обращаем ваше внимание, что участились случаи мошенничества с использованием имени отряда в связи с резонансными поисками Анастасии Муравьевой и Платона Белоусова. Неизвестные граждане звонят родственникам пропавших и представляются добровольцами «Лиза Алерт», выясняя подробности поисков, рассылают сообщения о каких-то сборах. Цели этих граждан нам неизвестны. Будьте бдительны. Только инфорг поиска или координатор выезда имеют право общаться с заявителем от нашего имени, – заявили поисковики. – Опасайтесь мошенников, не разглашайте подробности поиска третьим лицам.

15-летний Платон Белоусов в ночь на 4 июля 2021 года ушел на пикник в лес с друзьями недалеко от деревни Падерино Тюменского района и до настоящего времени не вернулся. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Поиски Насти Муравьевой начались 1 июля – на следующий день после ее пропажи. 30 июня утром она вышла из дома по ул. Судоремонтная в районе Лесобаза, и с тех пор о ней нет вестей. Поисковые мероприятия привели волонтеров к свидетелям, которые видели девочку у школы № 67 утром, примерно в 5.00, в компании подружки. Также ребенка поймала камера видеонаблюдения в продуктовом магазине.

Пропажу малышки отец и бабушка заметили только вечером, вызвали полицию, тогда же начались поиски. Уже на следующее утро у дома пропавшей девочки развернулись штабы поисковиков – «Белая сова» и «Лиза Алерт». В оба отряда требуется помощь добровольцев, но финансовой поддержки никто не просит!

Поисковики просят помощи добровольцев - нужно больше людей. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Чем помочь поисковикам?

Волонтерам нужно распечатать ориентировки, чтобы распространить их в городе. Их необходимо привезти на место сбора либо распечатать и расклеить ориентировки любой желающий может самостоятельно, поясняют волонтеры. Требуется некоторая техника, ее тоже просят доставить к развернутому штабу. А еще нужны автолюбители, готовые посвятить себя поиску детей. Также требуются люди для поисков в городе и вблизи водоемов, обязательно в экипировке для пеших походов.

Волонтеры обещают, что поиск не прекратится пока не найдут Настю. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Обращаем внимание читателей, что волонтеры не звонят и не отправляют сообщения гражданам с просьбами помочь в поисках детей. Если вы желаете вступить в отряд поисковиков либо иным способом оказать поддержку, позвоните координаторам.

– Помочь можно расходными материалами и оборудованием, необходимыми для поиска. На данный момент нужны добровольцы со своими беспилотниками. Если вы готовы помогать, свяжитесь с инфоргом поиска Дмитрием (позывной «Пиксель»): 8-922-265-34-32, – сообщает «Лиза Алерт». – Телефон инфорга всегда указан в посте, опубликованном в социальных сетях, а также на форуме отряда. Если у вас есть сомнения, является ли человек, с которым вы говорите, нашим добровольцем, вы всегда можете уточнить информацию по телефону горячей линии 8-800-700-54-52. Мы настоятельно рекомендуем не оставлять свои контактные данные под ориентировками.

Поиск пропавшей Насти не прекращается даже ночью. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Стать частью отряда «Лиза Алерт» можно, позвонив по телефону горячей линии, заполнив анкету на странице в сети «ВКонтакте» либо на официальном сайте отряда: https://lizaalert.org/.

Напомним, что 1 июля тюменский следком возбудил уголовное дело по факту пропажи Насти Муравьевой по статье «Убийство малолетнего», с 6 июля дело на контроле в главке СК РФ. 8 июля стало известно, что СКР добавил еще одно дело – по статье «Халатность» в отношении органов системы профилактики. Отец Насти Сергей Муравьев работает грузчиком, в одиночку воспитывает четверых детей. В 2016 году он был судим за убийство, освободился в 2019 году досрочно. Пока папа был в местах лишения свободы, мама сдала детей в приют. Их забрала бабушка, а когда Сергей вышел из тюрьмы, он вернул детей себе.Одной из дочерей уже 18 лет, второй – 15 лет. А еще у Насти есть брат-двойняшка, им обоим 3 июля исполнилось девять лет.

«Комсомольская правда» – Тюмень» обратилась в департамент соцразвития Тюменской области с просьбой пояснить ситуацию: была ли семья Насти Муравьевой неблагополучной и состояла ли на учете в профильных ведомствах? Однако представители региональной власти отказались от комментариев, сославшись на обязательства перед следственным комитетом о неразглашении информации. Кроме того, появилась информация, что теперь поисками Насти Муравьевой под руководством Главного управления СК России займется следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который уже прибыл в Тюмень. Карчевский известен тем, что в прошлом поймал ангарского маньяка, который угробил 82 человека.

За поисками крошки в соцсетях наблюдает вся Тюмень, горожане находят внешнее сходство Насти с Аней Анисимовой, которая пропала при загадочных обстоятельствах в 2010 году.

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