Пропала Настя Муравьева: последние новости об исчезнувшей девочке на 9 июля 2021 года

Пропала Настя Муравьева. Последние новости на 9 июля 2021

Больше недели в Тюмени ищут пропавшую девочку Настю Муравьеву. Примерно в 9 утра 30 июня 2021 года она вышла из дома на ул. Судоремонтной (район Лесобазы), и до настоящего времени её местонахождение не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу, однако позже выяснилось, что девочку искали по ложной ориентировке. Мы собрали последние новости о пропаже Насти Муравьевой на 9 июля 2021 года.

К уголовному делу «Убийство малолетнего», которое возбудили следственные органы, добавилось ещё одно – «Халатность» в отношении органов системы профилактики.

Ориентировка на пропавшую Настю Муравьеву Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

Волонтерам и поисковикам по-прежнему нужна помощь в расклейке ориентировок по городу, рук на всех не хватает. Так что, если вы хотите помочь, обращайтесь к поисковикам. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал 500 тысяч рублей за достоверную информацию о пропаже Насти Муравьевой.

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