Пропала Настя Муравьева: последние новости об исчезнувшей девочке на 9 июля 2021 года

Настю ищут уже больше недели Фото: Архив "КП"

Пропавшую в Тюмени 30 июля Настю Муравьеву вот уже больше недели ищут силовые структуры, волонтеры и просто неравнодушные жители. Около 9 утра в тот злополучный день девочка вышла из дома на ул. Судоремонтной (район Лесобазы) и до настоящего момента так и не вернулась.

Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу, однако позже выяснилось, что девочку искали по ложной ориентировке. Сейчас поиск продолжается. Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин подключил дополнительные силы для поиска и прокомментировал ситуацию.

«30 июня в Тюмени пропала девятилетняя Настя Муравьева. Уже больше недели местонахождение ребенка неизвестно. В поисках круглосуточно задействовано большое количество людей, сил и средств. Наблюдая за ситуацией, не могу оставаться в стороне. Попросил подключиться ещё несколько общественных организаций Тюменской области. Они занимаются активным распространением ориентировок. Надеюсь, девочка найдется живой и здоровой. Дети не должны пропадать!» – на своей странице в соцсетях написал Николай Гаврилович.

Волонтерам и поисковикам по-прежнему нужна помощь в расклейке ориентировок по городу, рук на всех не хватает. Так что, если вы хотите помочь, обращайтесь к поисковикам. Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал 500 тысяч рублей за достоверную информацию о пропаже Насти Муравьевой.

Если вы тоже хотите присоединиться к поискам Насти Муравьевой или располагаете какой-либо информацией о пропаже девочки, обратитесь на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52 или «Белая Сова – Тюмень»: 8-932-32-39-911.

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