МВД России назначило вознаграждение в миллион рублей за информацию о пропавшей в Тюмени Насте Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

МВД России назначило вознаграждение в миллион рублей за информацию о пропавшей в Тюмени Насте Муравьевой. Эти деньги достанутся тому, что поделится хоть какими-нибудь сведениями, которые помогут раскрыть преступление в отношении несовершеннолетней и задержать причастных.

Фото - "Лиза Алерт".

«Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение Муравьевой А. С. либо лиц, причастных к совершению данного преступления, с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России по телефонам: + 7 (3452) 793-023; + 7 (3452) 793-227; + 7 (3452) 793-727; + 7 (3452) 482-356 или 102, 02», – такое сообщение появилось на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что обратившимся гарантируется конфиденциальность и безопасность.

Напомним, что в областной столице до сих пор продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая уже больше месяца назад (30 июня 2021 года) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Поиск Насти оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.

Поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу. Городским УК поручили проверить чердаки и подвалы всех домов.

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи Насти. Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и не останавливать поиски.

Следственный комитет Тюменской области возбудил уголовное дело по факту пропажи ребенка по статье «Убийство малолетнего».

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