Бастрыкину доложили о ходе расследования пропажи девочки в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено после пропажи в Тюмени девятилетней Насти Муравьевой. Проведя оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи, он поручил тщательно проработать все версии произошедшего и не останавливать поиски.

– Поручения в части криминалистического сопровождения даны Главному управлению криминалистики Следственного комитета России, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, – заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Настя вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропала Настя Муравьева: последние новости на 4 августа 2021 года

Публикуем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени (подробнее)