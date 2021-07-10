Тюменские полицейские разыскивают мужчину, возможно причастного к пропаже Насти Муравьевой

Сыщики подозревают в пропаже Насти Муравьевой мужчину азиатской или кавказской внешности, на вид 35-40 лет, на левом предплечье, возможно, имеется татуировка

Ориентировка с фотороботом мужчины, который, по версии следователей, возможно причастен к исчезновению девятилетней Насти Муравьевой, появился в городских пабликах в соцсетях и в чатах мессенджеров. Внутренний документ третьего отдела полиции города Тюмени, подписанный его начальником, датирован 10 июля 2021 года, сегодня же его активно рассылают в Сети.

ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

В ориентировке сообщается, что по факту исчезновения Анастасии Сергеевны Муравьевой возбуждено уголовное дело от 01.07.2021 года по п. «В» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), а далее полицейским сообщают приметы машины и человека за рулем.

– За совершение указанного преступления необходимо задержать автомобиль иностранного производства (правый руль) белого цвета в кузове седан, передняя левая фара имеет повреждения, в районе лобового стекла брелок в виде уменьшенных 50-ти рублевых купюр. За рулем может находиться мужчина азиатской или кавказской внешности, на вид 35-40 лет, на левом предплечье, возможно, имеется татуировка, – сообщается в ориентировке полицейских.

Документ подписан начальником отдела полиции №3 УМВД России по городу Тюмени, подполковником С. Ю. Кузнецовым.

По неофициальной версии, ориентировка действительно находится в разработке у правоохранительных органов. Фоторобот составлен со слов детей, видевших подозрительного мужчину на белой иномарке

«Комсомольская правда» – Тюмень» обратилась за комментариями к полиции Тюменской области и в региональный следственный комитет: оба ведомства отказались от комментариев в связи с тем, что уголовное дело ныне ведет Центральный Аппарат СК РФ.

– Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в ЦА СК РФ. Оперативно-следственные мероприятия по розыску ребенка продолжаются, – пояснила руководитель пресс-службы тюменского следкома Людмила Галстян.

Kp.ru направил запрос в Главк СК РФ для выяснения достоверности появившейся в интернете информации, изложенной в ориентировке полиции. Кроме того, появилась информация, что теперь поисками Насти Муравьевой под руководством Главного управления СК России займется следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который уже прибыл в Тюмень. Карчевский известен тем, что в прошлом поймал ангарского маньяка, который угробил 82 человека. Неужели в Тюмени действительно орудует маньяк, который многие годы похищает детей?

Поиск малышки продолжается десятый день, тюменцы не теряют надежды, что Настя жива. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

В Тюмени не первый раз бесследно пропадают дети. Горожане сравнивают исчезновение Насти и находят внешнее сходство с пропавшими Аней Анисимовой и Настей Ложкиной. Девочки пропали 20 лет назад: 11-летняя Аня Анисимова «испарилась» с улиц в районе Дома Обороны, а 12-летняя Настя Ложкина бесследно исчезла среди бела дня в поселке Луговом, что вблизи Тюмени. В «Комсомолка» писала, что следователи объединили уголовные дела о пропаже детей в одно. Обе девочки пропали при схожих обстоятельствах: нет следов, нет свидетелей похищения, нет тел погибших.

В то время в Тюмени по делу о пропавших школьницах работал научный консультант Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Кирюхин. Кстати, он узнал о пропаже детей в Тюмени от редакции «КП» – Тюмень». Дмитрий Кирюхин озвучил профиль тюменского преступника, подозреваемого в похищении детей. По его словам, похищенные дети относятся к категории жертв низкого риска, а само преступление совершено в условиях высокого риска: в середине рабочего дня, при большом скоплении людей, в ограниченный интервал времени. Это свидетельствует о том, что неизвестный преступник обладает хорошими умственными способностями. Вполне вероятно, что он проявлял интерес к поискам Насти Ложкиной и Ани Анисимовой. Преступник мог сам принимать участие в их поиске вместе с волонтерами. Отслеживает информацию через Интернет.

Дмитрий Кирюхин также считает, что нельзя верить версиям экстрасенсов, которые порой подключаются к поискам пропавших людей. Такие сообщения теперь поступают и в тюменских городских пабликах. Виртуальные экстрасенсы говорят в разнобой: кто-то уверяет, надо искать женщину, которая держит в Настю Муравьеву в плену, другие пишут, что ее увели в сторону воды, а самой малышки уже нет в живых.

И хотя поиск малышки продолжается десятый день, тюменцы не теряют надежды, что Настя жива. Ведь еще вчера на спасение тюменского подростка Платона Белоусова, пропавшего вблизи поселка Московский, уповала вся Тюмень, а сегодня парня нашли живым в лесу.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В ПОИСКАХ СВИДЕТЕЛЬСТВ

В соцсетях также опубликован пост, в котором доброволец предлагает помощь в поиске Насти Муравьевой. Мужчина призвал поговорить с детьми от 7 до 16 лет и спросить были ли в их жизни странные случай поведения взрослого человека.

– Например, звал в машину покататься или показать, где магазин находиться. Или замечали одного и того же человека в разные дни, как будто следит за вами. Не все родители после рассказа детей идут в полицию и пишут заявления о попытке похищения. Если у вас есть такие случаи напишите мне об этом. Неважно сколько времени прошло с того случая с вашим ребенком – хоть год, хоть пять лет назад. В тексте укажите место, время, если была машина, то подробнее описать ее и описать внешность преступника. Я постараюсь обработать все сообщения и может выявится закономерность. Всю полезную информацию я передам полиции. Спасибо всем. Каждая мелочь важна в поиске, – пишет некий Радик Нургалиев.

Настя всего 100 см ростом и худенькая. У нее русые волосы до плеч и голубые глаза. Девочка была в черной футболке и желтых шортах-бермудах. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Ранее волонтеры поисково-спасательных отрядов обращались к автомобилистам: всех, кто проезжал с 30 июня по 1 июля по району Лесобазы, в районе улиц Домостроителей, Судостроителей, Казачьи Луга, Вересковая, Западно-Сибирская, Дамбовская, Лесопарковая, просят прислать записи с видеорегистраторов, на почту ПСО «Белая сова» poisksova@gmail.com и «ВКонтакте» в сообщения группы https://vk.com/poisksova , либо позвонить на номер горячей линии отряда «Лиза Алерт» (звонок бесплатный) 8 800 700-54-52.

«Комсомольская правда» - Тюмень» рекомендует обращаться со свидетельствами к официальным источникам. Напомним, за ценную информацию, которая поможет найти Настю Муравьеву, объявлена награда в полмиллиона рублей.

Присоединиться к поискам Насти Муравьевой можно, позвонив на горячую линию поискового отряда: «Лиза Алерт» 8 800 700 54 52, или «Белая сова» 8 932 32-39-911.