Пропавшего 16-летнего тюменца Платона Белоусова наконец нашли

Скрин из видео в паблике "ЧС Тюмень" Фото: соцсети

В Тюмени поисковики нашли 16-летнего подростка Платона Белоусова, который 3 июля 2021 года около полуночи ушел из дома в поселке Московский Тюменского района и не вернулся.Эту информацию подтвердили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Фото: поисковый отряд "Белая сова" Фото: соцсети

Спасатели обнаружили молодого человека в лесу. В местный паблик жители выложили видео радостного возвращения Платона: поисковики привезли его на мотоцикле, улыбающимся и счастливым. Однако по внешнему виду заметно, что парень исхудал. Его одежда испачкана. На кадрах спасатель спрашивает Платона о самочувствии, на что тот отвечает "нормально".

Парень сильно испачкался и устал, но с его лица не сходит улыбка Фото: "ЧС Тюмень" Фото: соцсети

По предварительным данным, молодой человек заблудился в лесу. О его местоположении не было известно целую неделю, его искали поисковики, спецслужбы и просто неравнодушные жители. Следователи даже возбудили дело по статье "Убийство" из-за пропажи мальчика. Но, к счастью, поиск завершился успешно.

Найти мальчика удалось местным жителям Валентину и Андрею, которые следовали на мотоциклах в Тараскуль. Тюменцы уже прозвали мужчин героями. Стало известно, что на протяжении 7 дней Платон ел ягоду и выжимал воду через тряпочку в лесу, что помогло ему выжить.

Фото: тюменский Следственный комитет

- Подросток найден живым утром, около 11 часов, на открытом участке местности в Тюменском районе недалеко от поселка Тараскуль. Однако, он не понимал, в каком направлении ему идти. Подросток был дезориентирован на местности и несколько раз менял направление. Следователи уже побеседовали с мальчиком, который рассказал, что потерялся, когда пошел собирать малину. Дорогу назад, где отдыхал с друзьями найти не смог. За время отсутствия в отношении него не было совершено противоправных деяний. В настоящее время он направлен для осмотра в медицинское учреждение, - заключили в Следственном комитете Тюменской области.

Спасатели Андрей и Валентин Фото: соцсети

Напомним, что в Тюмени десятый день ищут восьмилетнюю Настю Муравьеву, которая ушла из дома 30 июня и до сих пор не вернулась домой. Заявление о пропаже ребенка подал Настин отец, который вместе с поисковиками ищет дочь. Следователи возбудили уголовное дело, к поискам присоединились волонтеры.

Смотреть видеосюжет Платон найден живым

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