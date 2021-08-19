На место, где обнаружили труп пропавшей девочки, приехал следователь из Москвы

Ранее он поймал ангарского маньяка Фото: Вадим Бегун

В Тюмени у дома пропавшей девочки, тело которой, предположительно, сегодня обнаружили в зарослях травы на Лесобазе, образовался стихийный мемориал. Местные жители, узнавшие о страшной находке, несут игрушки.

Нерадостные новости сегодня потрясли город. Недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 было обнаружено тело. По предварительным данным, это может быть труп разыскиваемой школьницы. Около 11 часов дня на Лесобазу съехались силовики. Чуть позже появилась официальная информация Следственного комитета России.

– Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, – отметили в ведомстве.

Работники Следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области покинули место обнаружения тела. Наш корреспондент, находящийся на месте происшествия, сообщает, что на расследование подъехал следователь из Москвы, поймавший ангарского маньяка. Однако журналистам не удалось с ним пообщаться, он быстро сел в машину и уехал.

Напомним, малышку искали с 1 июля. По факту пропажи девочки Следственный комитет Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.