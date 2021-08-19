Следком России о найденном в Тюмени трупе ребенка: возможно, это пропавшая девятилетняя девочка

Обнаруженное в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит разыскиваемой девочке, сообщает СКР Фото: Вадим Бегун

Следователи и криминалисты Следственного комитета России в данный момент работают на месте, где нашли расчлененный труп ребенка. Тело девочки обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5. Репортаж с места происшествия ведет журналист «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Спасатели уже несколько часов работают на месте. Видимо, ищут орудие убийства. Они погружают руки в воду и вытаскивают ил руками, – сообщает наш корреспондент.

Местная жительница рассказала журналисту «Комсомолки», что ее дочка-волонтер вместе с другими добровольцами несколько раз бывала на этом берегу, всё исследовала, но ничего там не было.

– Она тут всё облазила. Тела не было, – говорит тюменка. – Ну отпустил бы девочку, кто ее украл. Зачем убивать-то… У моей подруги задержали сына, полиция забрала при проверке документов, якобы подозрительный. Поэтому я сюда пришла.

Для поисков в водоеме принесли лодку Фото: Вадим Бегун

Специалисты ищут что-то в илу речки Фото: Вадим Бегун

Силовики съехались на Лесобазу примерно в 11.00, оцепили территорию. Сообщения об этом появились в соцсетях от местных жителей. Сейчас на месте ЧП многолюдно, то и дело останавливаются автомобилисты, интересуются у прохожих, что происходит. А зеваки собрались на мосту и наблюдают, как работают водолазы.

Тем временем Следком России дал официальный комментарий. «Комсомолка» попросила СКР уточнить, действительно ли расчлененный труп, который нашли на Лесобазе, – это пропавшая 30 июня 2021 года девятилетняя девочка.

– Обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей, – сообщает Следственный комитет России.

Спасатели продолжают поиски улик Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышку искали с 1 июня – поисковики, полиция, горожане. По факту пропажи девочки СК Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.

На особый контроль ситуацию взял председатель СК России Александр Бастрыкин. В Тюмень приехал следователь по особо важным делам Евгений Карчевский, который известен тем, что в прошлом поймал ангарского маньяка, который угробил 82 человека. Позже МВД объявило вознаграждение в миллион рублей за полезную информацию, которая поможет найти девочку. Еще полмиллиона посулил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Зеваки наблюдают за поисками оперативников со моста Фото: Вадим Бегун

Kp.ru ежедневно следила за поисками девочки, добровольцы сообщали о находках, каждый день отправлялись на поиски малышки, но тщетно. В Тюмени не первый раз бесследно пропадают дети. Горожане сравнивают исчезновение девятилетней Насти М. с исчезнувшими Аней Анисимовой и Настей Ложкиной. Девочки пропали 20 лет назад: 11-летняя Аня Анисимова «испарилась» с улицы в районе Дома Обороны, а 12-летняя Настя Ложкина бесследно исчезла средь бела дня в поселке Луговом, что вблизи Тюмени. «Комсомолка» писала, что следователи объединили уголовные дела о пропаже детей в одно. Обе девочки пропали при схожих обстоятельствах: нет следов, нет свидетелей похищения, нет тел погибших.