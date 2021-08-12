«Настя находится в 80 км от города». Тюменские волонтеры рассказали о сообщении от анонима

Тюменские волонтеры рассказали о сообщении от анонима. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени волонтеры поискового отряда «ТюменьРегионСпас» рассказали о том, как продвигаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая пропала уже почти полтора месяца назад. Оказывается, добровольцам и полицейским поступает множество звонков и писем на электронную почту, где им сообщают свои версии различные люди. И зачастую бывает, что такие сообщения только отвлекают от поисков.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– По версии оставившего сообщение, Настя находится в конкретном доме в 80 километрах от Тюмени. По прибытии на место выяснилось, что этот дом принадлежит сотруднику полиции. Позже, после установления личности писавшего, стало понятно, что это очередной эксперт, которому координаты подсказали гадальные карты и духи. При обнаружении волонтерами каких-либо подозрительных улик, пятен крови, одежды, телефонов, всего, что могло намекать на присутствие Насти либо совершение противоправных действий, сотрудники прибывали на место моментально, изымали материал и отправляли на экспертизу, – поясняют в «ТюменьРегионСпас».

По словам волонтеров, отрядам оказывается неоценимая помощь в поисках девочки.

– Были предоставлены кинологи. Животные, изнемогающие от жары, день за днём прочёсывали город. МЧС предоставило технику для откачивания воды с затопленных техногенных объектов и подвалов в районе пропажи, водолазы закрыли все водные объекты в районе пропажи. Администрация нашего города оказала огромную помощь в организационных вопросах по поиску и печати ориентировок. Все структуры работают как единый механизм, и всё ради одного заветного результата – найти Настю живой и здоровой, они не теряют надежды, продолжая поиски каждый день, – говорят волонтеры.

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Они также отмечают, что сейчас идет большой негатив в социальных сетях в отношении людей с погонами, причем несправедливый.

– Знаете, что незаслуженно? Кто за всё время поисков получает лишь негатив, упреки и оскорбления? Такие же участники поисков, те, кто ночью искал Настю в погонах на плечах, а утром, когда надо было передавать смену, возвращались в штаб и брали задачи, но уже как гражданские неравнодушные люди, – заявляют в поисковом отряде.

Они благодарят неравнодушных и активных тюменцев и различные службы города, помогающие разыскать девочку. По их словам, поиски продолжаются с отличной совместной координацией силовых структур и добровольцев. Однако, подводя итог, волонтеры говорят: «Мы не знаем, что случилось с Настей, никто не знает…»

Напомним, Настя вышла из дома на улице Судостроителей (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.

МВД России назначило вознаграждение в миллион рублей за информацию о пропавшей в Тюмени Насте Муравьевой. Эти деньги достанутся тому, что поделится хоть какими-нибудь сведениями, которые помогут раскрыть преступление в отношении несовершеннолетней и задержать причастных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последние новости о пропаже Насти Муравьевой: девочку видели с незнакомой женщиной

15-летняя тюменка, видевшая пропавшую, подметила особенность внешности (подробнее)