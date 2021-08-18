В Тюмени после пропажи Насти Муравьевой закупают камеры видеонаблюдения. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени после пропажи Насти Муравьевой закупают камеры видеонаблюдения. На эти цели выделят более 11,4 млн рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что видеокамеры с функцией распознавания лиц закупит региональный информационный центр. Подать заявку на электронные торги можно до 23 августа, сам же аукцион состоится на следующий день.

Видеокамеры появятся у Тюменского технопарка, у сквера Сибирский, у здания облдумы, на площади 400-летия Тюмени и на нескольких гостевых улицах областного центра.

Напомним, что вопрос обеспечения города видеокамерами встал после безвестного исчезновения девятилетней Насти Муравьевой, которую разыскивают уже более полутора месяцев.

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