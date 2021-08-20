«Покойся с миром, светлый ангел!». Как жители Тюмени переживают известие о гибели Насти Муравьевой

Как жители Тюмени переживают известие о гибели Насти Муравьевой. Фото: Вадим Бегун

Страшная трагедия омрачила солнечное безоблачное утро 19 августа 2021 году. Накануне рядом с озером Оброчное в Тюмени нашли труп восьмилетней Насти Муравьевой, завернутый в пакет. Горожане очень эмоционально отреагировали на эту новость, ведь за сведениями о судьбе девочки следила, можно сказать, вся страна. К сожалению, надежды отыскать школьницу живой обернулись настоящим кошмаром…

«Такой жизнерадостный человечек был и, видимо думала, что вокруг все добрые. Земля пухом!»; «Мягких облачков, малышка. Господи, как же так... Я верю, что тот, кто над тобой издевался и сотворил необъяснимое, будет наказан!»; «Родным и близким соболезнования! Верили и надеялись в лучший исход, но не в это. Настюша, земля тебе пухом…»; «Прости нас, малышка, за то что не смогли тебя спасти, выдернуть из лап этой мрази. Мягких облачков тебе. Пусть ангелочки тебя встретят», – такие комментарии появляются в социальных сетях под многочисленными постами о гибели малышки.

Кажется, что эти два дня город только и живет этой страшной новостью, которая свалилась как снег на голову. Многие до сих пор не могут поверить в то, что жизнь Насти оборвалась, и уж тем более так трагично. Всё, что могут сейчас тюменцы, – это проклинать человека, чье лицо школьница видела последним – лицо своего мучителя.

«Найдите это ублюдище! Этот ребёнок, эта светлая душа ещё должна была жить…»; «Господи, накажи этого человека, который так издевался над ребёнком. Маньяк вонючий!»; «Как жить дальше, как спать, есть, пить, работать, зная, что дети не в безопасности, даже выйдя погулять около собственного дома! Их могут... даже писать этого не хочу!»; «Это животное разорвать мало. Преступный мир таких мразей ненавидит. Для чего ангелочка угробил?» – проклинают на чем свет стоит преступника тюменцы.

Они стали еще сильнее переживать за собственных детей, особенно жители района Лесобазы, где жила Настя. Кстати, там несколько дней назад педофил, которого, к счастью, уже поймали, изнасиловал мальчика. Средь бела дня он увел двоих ребят в подвал одного из домов и надругался над одним из них. Позже он сознался, что совершил преступление.

– В пансионатах ещё много детей. Будут ждать следующую жертву? Там даже камер нет! Вопрос-то этот поставили хоть на контроль? Навести порядок или снести эти пансионаты! – эмоционально комментирует местная жительница.

Действительно, после того как пропала Настя и выяснилось, что в этом районе мало камер видеонаблюдения, власти решили сделать закупку. Недавно она появилась на сайте госзакупок. Вот только в документации указано, что разместят их в центре города, на гостевых улицах.

Подводя итог, хотелось бы привести слова другой местной жительницы: «А знаете, почему, почему всё так?! Да потому, что мы все такие взрослые, все такие занятые и вечно в проблемах. Да иди погуляй, да иди, только отстань! Многие мамы сейчас проанализируют эту ситуацию, и, возможно, многие изменят отношение к своим детям. Девочка ангелом стала, жаль, что только через такие ничтожные, больные испытания. Родители, берегите своих детей и измените свои принципы, правила и ничтожные привычки, раз в вашей жизни появился ребенок. Жить нужно не только ради своего «хочу».

Накануне, после страшного известия, горожане установили у дома девочки импровизированный мемориал. Весь вечер к общежитию шли люди, взрослые несли цветы, а дети оставляли свои любимые игрушки – игрушки для Насти.

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