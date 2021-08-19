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Происшествия19 августа 2021 19:14

Появились фото с места, где обнаружили труп девятилетней девочки из Тюмени

Публикуем фото с места, где нашли тело пропавшей в Тюмени школьницы
Мария Толстихина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на Лесобазе нашли расчленённый труп ребенка. По предварительным данным, тело принадлежит девятилетней школьнице, которая ушла из дома 30 июня и бесследно пропала. Больше месяца ее искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Тело ребенка обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 в районе Лесобазы. Место происшествия осматривают правоохранительные органы. Территория оцеплена специальной лентой. Публикуем фото, где был обнаружен труп девятилетней девочки.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Труп нашли в кустах и зарослях работники заправочной станции, когда косили траву. По некоторым данным, на теле ребенка обнаружены следы насилия.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

В СК отметили, что первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышку искали с 1 июля – поисковики, полиция, горожане. По факту пропажи девочки СК Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

На месте работал корреспондент Вадим Бегун

Фото: Вадим Бегун