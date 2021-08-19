Появились фото с места, где обнаружили труп девятилетней девочки из Тюмени

На месте работал корреспондент Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на Лесобазе нашли расчленённый труп ребенка. По предварительным данным, тело принадлежит девятилетней школьнице, которая ушла из дома 30 июня и бесследно пропала. Больше месяца ее искали волонтеры, полиция и просто неравнодушные люди.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

Тело ребенка обнаружили недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 в районе Лесобазы. Место происшествия осматривают правоохранительные органы. Территория оцеплена специальной лентой. Публикуем фото, где был обнаружен труп девятилетней девочки.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

Труп нашли в кустах и зарослях работники заправочной станции, когда косили траву. По некоторым данным, на теле ребенка обнаружены следы насилия.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

В СК отметили, что первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой.

На месте работал корреспондент Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышку искали с 1 июля – поисковики, полиция, горожане. По факту пропажи девочки СК Тюмени завел уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позже к поискам присоединились московские поисковики «Лизы Аллерт». Перед домом, где жила девочка, развернулось два штаба поисковых отрядов, активные поиски длились десять дней.