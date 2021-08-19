Мог увести друг отца: версии гибели Насти Муравьевой из Тюмени. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем, какие версии гибели Насти Муравьевой из Тюмени могут рассматривать следователи. Все нижеозвученные версии корреспонденты «Комсомолки» услышали от местных жителей, которых не оставила равнодушной эта трагедия.

Так, некоторые считают, что девочку мог увести к себе домой друг ее отца. Дело в том, что папа Насти – любитель крепких напитков, и, по словам соседей, он часто ходил к какому-то мужчине, который проживает на улице Дамбовской (у АЗС именно на этой улице и нашли тело девочки).

Другая версия: школьницу убил педофил, которого буквально несколько дней поймали после того, как он прямо средь бела дня в том же районе, где пропала Настя, изнасиловал мальчика. По словам представителей местного СК, мужчину сразу задержали, он сознался в том, что надругался над ребенком. Эта версия вполне может быть состоятельной.

Сами же спецы Следственного комитета РФ пока не выдвигают никаких версий. По официальным данным, обнаруженное в Тюмени тело ребенка, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. Проводятся следственные действия, направленные на идентификацию личности погибшей.

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