Отец убитой в Тюмени школьницы: «Настя - не моя дочь»

Настя потеряла мобильный, Сергей отругал дочку и отправил ее искать телефон. Об этом мужчина сильно жалеет, ведь там девочку встретил убийца. Скриншот видео

Отец убитой в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой сделал скандальное заявление, что Настя – не его дочь. Это подтвердил тест ДНК, заявил Сергей Муравьев в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым. Продолжение громкого расследования «Дети исчезают в полдень» о малышке Насти Муравьевой и других пропавших тюменских детях вышло сегодня, 26 августа.

На программе показали сюжет, в котором нетрезвый Сергей Муравьев заявил:

– А вы в курсе, что Ангелина, Виктор и Настя – не мои дети, брали тест ДНК, – сказал он.

– С ума сходишь, – сказала на заднем плане бабушка Насти Татьяна Петровна.

– Мама, не отвлекай меня. Схожу с ума. Настенька, малышка моя… - расплакался мужчина.

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Татьяна Петровна опровергла слова сына, все дети - Сергея, показала экспертиза ДНК. Настя была очень похожа на бабушку, которая занималась воспитанием ребятишек.

Сергей Муравьёв сильно переживает смерть девочки, сожалеет, что в день, 30 июня, когда пропала крошка он ее ругал за телефон. Утром они сходили в магазин, отец стоял возле входа, Настя купила лакомства себе сестре и братику, сдачу папа отдал дочке Насте.

– Папа, телефон дай, – попросила дочка.

Взяв мобильный (без сим-карты), Настя в расстроенных чувствах пошла в соседний 40-й дом, где они обычно с подружкой ловили раздачу вай-фая. В этот раз малышка отправилась туда одна, хотела скачать игрушку на телефон. Но тут ее поджидал убийца.

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Душегуба крошки, о которой скорбит вся Тюмень, следователи задержали только вчера, 25 августа. Поиски шли несколько дней, следы привели к 40-летнему уроженцу города Нягань ХМАО-Югры, бывшему сотруднику полиции Виталию Бережному. Известно про него немного: окончил школу № 3 в городе Сургуте в 1998 году, в начале нулевых служил в Асбесте, позже работал мастером в Тюмени на мебельной фабрике ИП Петелиной.

ДНК 40-летнего югорчанина совпала с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу. В преступлении Виталий Бережной сознался, однако ранее мужчина отказался давать показания с использованием детектора лжи.

Убийца зверски расправился с маленькой Настей, связав ее руки электрическим проводом и заклеив рот скотчем. Именно такой, в коробке от бытовой технике, в мешке, нашли крошку на берегу Оброчного озера, всего в двух километрах от дома. Как рассказал подозреваемый, утром 30 июня, в алкогольном и наркотическом опьянении, Бережной встретил малышку на лестнице, где она искала бесплатный вайфай. Мужчина заманил крошку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, а потом задушил.

Несколько дней тело ребенка хранил в холодильнике, а 17 августа унес в камыши на берег Оброчного озера, в 2 км от дома девочки. Там его нашли сотрудники местной заправки 19 августа. Дополним, что во время задержания преступника соседи требовали показать его лицо, казалось, что начнется самосуд над убийцей Насти. Говорят, что Виталий Бережной мог участвовать в поисках школьницы.

Жутко и то, что накануне в том же районе, где убили Настю Муравьеву, поймали педофила, который пытался заманить в подвал мальчика.

Напомним, дело об убийстве Насти Муравьевой находится на особом контроле центрального аппарата СКР с начала июля. В ходе поисков выяснилось, что в Тюменской области в разное время в течение четверти века пропадают дети. Во время расследования убийства Насти тюменцы снова вспомнили ранние эпизоды, когда бесследно, как сквозь землю, исчезали дети. Причем днем. Любовь Симонова, Аня Букрина, Ирина Касьянова, Алена Имамова, Софья Телешева, Настя Ложкина, Аня Анисимова, а также мальчик Эдуард Алимбаев – все случаи с этими ребятишками, пропавшими в разные годы, сегодня объединены в одно уголовное дело.

В Тюмени пропадают дети в течение четверти века - это второй выпуск о проблеме. Скриншот видео

Председатель СК России Александр Бастрыкин направил опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета в регион для расследования дел о пропаже детей в Тюмени. СКР назвал работу руководителя Следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова не эффективной, в отношении него назначена служебная проверка.

После пропажи Ани Анисимовой из Санкт-Петербурга прилетел бывший научный консультант главного управления СКР Дмитрий Кирюхин.

– Я обратил внимание, что преступление было совершено в отношении жертвы низкого риска в период высокого риска: девочка, которая идет в школу при большом скоплении людей, бесследно исчезает. И мы говорим о преступнике интеллектуальном, хорошо подготовившемся, ранее совершавшем такие преступления, – считает эксперт. – Знакомлюсь с другим делом – Настя Ложкина, и понимаю, что это серия. Всплывают все преступления, начиная с 1997 года. Типаж жертв схож, выбивается только Люба Симонова. Это мужчина, но учитывая, с какой скоростью девочки садятся в машину, я не исключаю, что ему помогает женщина. В 2011 году ему было в районе 40 лет. Соответственно, ему сейчас за 50.

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