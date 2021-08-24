«Бермудский треугольник для пропавших детей»: расследование об исчезнувших девочках в Тюмени вышло в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Журналисты провели специальное расследование о ситуации с поисками исчезнувших в Тюмени детей за прошедшие 20 лет. Скриншот видео

Резонансное дело об убийстве девятилетней Насти Муравьевой разрастается новыми подробностями. Четверть века в Тюмени и пригороде пропадали девочки в возрасте от семи до 15 лет, часть случаев следователи выявили, когда отрабатывали пропажу Ани Анисимовой. Сейчас таких эпизодов накопилось уже девять, Настя стала десятой...

Накануне, 23 августа, на телеканале «Россия 1» вышел специальный выпуск программы «Прямой эфир»: редакция Андрея Малахова приезжала в Тюмень и провела независимое специальное расследование о ситуации с поисками исчезнувших детей. В студию пришли родные без вести пропавших девочек, а бабушка Насти Муравьевой, еще не зная о смерти внучки, слезно молила убийцу отпустить крошку.

Настенька, найдись!

Девятилетняя малышка, низенькая для своего возраста, худощавого телосложения, добрая и доверчивая Настя вышла из дома на Лесобазе 30 июня рано утром – и будто испарилась. Так говорили волонтеры, оперативно собравшие штабы у дома крошки 1 июля. Последний раз девочку зафиксировали камеры видеонаблюдения у магазина «Продукты».

Девочка вышла из подъезда своего дома и с тех пор ее больше никто не видел. По словам бабушки, девочка взяла у отца смартфон без сим-карты и отправилась в соседний пансионат, чтобы подключиться к открытой сети Wi-Fi. Ее зафиксировали камеры видеонаблюдения в соседнем магазине, продавец ответила, что малышка приходила очень рано.

Бабушка насти умоляла похитителя вернуть ей внучку. Скриншот видео

Крошку искали полтора месяца, город увешан ориентировками, волонтеры, сотрудники полиции, поисковые собаки с кинологами, водолазы, сотрудники МЧС, казалось, обшарили все в Тюмени и пригороде, но тщетно. Поиски не прекращались, а только усиливались – больше волонтеров, больше видео с камер в городе, больше охват в соцсетях…

Дело Насти передали в Главк СКР, в Тюмень вылетел следователь по особо важным делам, подполковник Евгений Карчевский, в прошлом поймавший ангарского маньяка. МВД пообещало вознаграждение в миллион рублей за полезную информацию, которая поможет найти Настю, еще полмиллиона рублей за помощь в поиске пообещало областное правительство.

У Насти и так была непростая судьба: девочку сдала в детдом собственная мать, когда отец сидел в тюрьме за убийство, давали пять лет, отсидел меньше – выпустили за хорошее поведение. Тогда он забрал детей к себе, воспитывала их бабушка Татьяна Муравьёва. А мама Насти, кажется, не вспоминала о детях до той поры, пока ее не позвали на поиски волонтеры и полиция. Впрочем, ее хватило за день – после мама-кукушка удалилась восвояси.

Андрей Малахов в студии программы пообщался с бабушкой пропавшей школьницы. Татьяна Петровна узнала, что Настя пропала около часа ночи, когда старшая внучка Таня позвонила с тревожной новостью.

– Они искали везде. Старший сын Андрей, дядя Насти, со своим сыном Ромой везде искали – нигде нет Насти, – рассказала она.

– Вашего сына Сергея подозревали, что это он причастен к исчезновению дочери? – спросил Андрей Малахов.

– Да, его подозревали. Писали вообще, что это старший сын и бабушка: как будто я убила ее. Меня позвали 1 июля в полицию, и милиционер говорит: «Бабка, ты убила внучку?». Так сказал мне. Я ответила: «Как вы со мной разговариваете? Мне 63 года. Это моя любимая внучка… Мать их четверых бросила, в опеку сдали, а платить не платили… И до сих пор не помогает.

С мамой разговаривала волонтер, она поискала дочь с семи утра до семи вечера, а после уехала с тетей и дядей, рассказывает старшая сестра Татьяна Муравьева. По ее словам, Настя постоянно просилась к папе, любила его. В момент пропажи дочки отец находился у соседки.

Старшая сестра девочки Татьяна считает, что Настя была доверчивой. Скриншот видео

Бабушка девочки Татьяна Петровна пришла в студию с портретом Насти и обратилась к похитителю:

– Она жива. Я уверена, она жива – моя внученька. Я надеюсь на вас, что поможете мне найти мою внученьку. Я хочу обратиться к человеку, который похитил мою внученьку Настеньку. Я прошу вас, пожалуйста, отпустите мою внучку. Она очень хорошая девочка, мы ее очень любим и ждем. Если вы уже совершили грех и убили Настю, прошу вас, проявите милосердие и дайте возможность достойно похоронить ее. Я знаю, что она жива.

После программа представила собственное расследование о том, что с 1997 года в Тюмени пропадают дети.

Девять пропавших детей

У Насти была отличительная черта – косил левый глаз. Как оказалось, она повторялась у многих детей, которые пропали за последние 20 лет в Тюмени и окрестностях. Местные жители уверены, что это дело рук одного и того же человека. Значит, скорее всего, в городе орудует маньяк.

– Девочки худощавого телосложения практически все, волосы ниже плеч практически у всех, и это конечно типаж Насти Муравьевой, уже многие в Тюмени это отметили. Я вижу ориентировку, я четко понимаю, что эту девочку где-то видел. Залажу в телефон и натыкаюсь на ориентировку по Ани Анисимовой. Понимаю, что Настя мне напомнила Аню, – поделился мнением председатель организации «За безопасное детство» Андрей Крамарский.

Он считает, что пропавшие девочки – это дело рук одного человека. Он аргументировал предположение тем, что у девочек схожий типаж. Самое страшное, что дети будто испаряются посреди бела дня, отметил общественник.

Журналисты обнаружили внешнее сходство детей, а также обстоятельства, при которых они пропали. Скриншот видео

Промежуток между событиями – 11 лет. Самый громкий случай в Тюмени – пропажа Ани Анисимовой. На ее поиски были брошены все силы, в том числе приезжали следователи из Москвы, неравнодушные жители выходили на массовый поиск, экстрасенсы вели поиски и выдвигали предположения. Возможно такие резонансные поиски припугнули преступника.

Поиски Ани Анисимовой до сих пор не закрыты. Тогда же в Тюмень прибыла экстрасенс Виктория Субота. Она рассказала о поисках Ани на программе «Прямой эфир».

– Я поехала со следователем Дмитрием Кирюхиным в 2011 году, он попросил помочь в поиске детей непосредственно Ани Анисимовой. Я нашла место, привела туда волонтеров, с нами были следователи. Место в тайге, небольшой островок, где мы раскопали детские учебники, стояла кровать, топоры – там много всего было. На березе было выцарапано мужское имя, – рассказала экстрасенс.

После пропажи Ани Анисимовой из Санкт-Петербурга прилетел бывший научный консультант главного управления СКР Дмитрий Кирюхин.

– Я обратил внимание, что преступление было совершено в отношении жертвы низкого риска в период высокого риска: девочка, которая идет в школу при большом скоплении людей, бесследно исчезает. И мы говорим о преступнике интеллектуальном, хорошо подготовившемся, ранее совершавшем такие преступления, – считает эксперт. – Знакомлюсь с другим делом, Настя Ложкина, и я понимаю, что это серия. Всплывают все преступления, начиная с 1997 года. Типаж жертв схож, выбивается только Люба Симонова. Это мужчина, но учитывая с какой скоростью девочки садятся в машину, я не исключаю, что ему помогает женщина. На 2011 год ему было в районе 40 лет. Соответственно, ему сейчас за 50 лет.

Все дети пропали после школьных уроков только потому, что они оставались переписывать домашнее задание, убирать класс, то есть когда основная масса их одноклассников уходит остановки, уезжает, девочки были одни. Убийца выслеживает жертв, он знает их расписание, заявил Кирюхин.

Портрет маньяка, который Кирюхин составлял в 2011 году, после пропажи Ани Анисимовой, говорит о том, что у этого мужчины профессия, имеющая разъездной характер. Тогда ему было около 40 лет, не женат, сожительствовал с женщиной, ребенка нет. Имеет отдельно стоящее здание либо дачу, которая досталась от родителей. Куда он может приехать и спокойно выгрузить тело. Географическое профилирование: в районе 2 км от места поисков.

Дело о ее пропаже выявило ранние эпизоды, когда бесследно, как сквозь землю, исчезали дети. Причем днем. Любовь Симонова, Аня Букрина, Ирина Касьянова, Алена Имамова, Софья Телешева, Настя Ложкина, Аня Анисимова, а также мальчик Эдуард Алимбаев – все эти ребятишки, пропавшие в разные годы, сегодня объединены в одно уголовное дело.

Жертвы убийцы

Первая в серии пропавших детей – 16-летняя Любовь Симонова, которая исчезла среди белого дня 30 мая 1997 года. Последний раз ее видела на повороте проезжающая мимо подруга семьи. Они поздоровались, девушка была в хорошем настроении, но с этого момента ее больше никто не видел. С тех пор прошло уже 24 года, но ее мать Галина до сих пор надеется на чудо.

– Я жду. Я всегда звоню в день пропажи, всегда ребятишкам говорю, сегодня Любе столько лет, попейте чаю, только, пожалуйста, за здравие. С этим тяжело… – признается Галина Симонова.

Прошло полтора года. 30 октября 1998 года с остановки автобуса №127 при странных обстоятельствах пропадает 13-летняя Ирина Касьянова, и снова никаких зацепок. С той же остановки «Учхоз» 12 декабря 1999 года днем снова пропадает 12-летняя Алёна Имамова. Ее мама Лариса Имамова убита горем до сих пор и все еще ждет свою дочку.

– Я жду тебя Алёнушка, доченька моя. Она была человек-праздник, – мама пропавшей девочки показала ее детские фотоснимки. – Видите, косит глазик, как у этой девочки [прим. редакции – имеет в виду Настю Муравьеву]. Она обожала меня, – плачет тюменка. – Да, я пью! Я слабая женщина! Ты понимаешь, что такое 20 лет?! Свою доченьку даже не похоронить… Прошло 20 лет. Я просто хочу узнать, где моя дочь…

Проходит чуть больше года и вновь похищение. 11-летняя Софья Телешева пропала 19 февраля 2001 года. Тогда город взорвался от негодования, люди выходили на улицы и искали виновного, даже соседи стали подозревать друг друга. Правда, вскоре ее нашли.

Следователи отследили девять случаев бесследного исчезновения детей в тюмени за 20 лет. Скриншот видео

12 февраля 2002 года утром бесследно исчезает Анна Букрина. Позднее в апреле ее тело найдут в лесу. Следов изнасилования на теле не обнаружено, девушку задушили тросом. Экспертиза показала, что ее не кормили около трех-четырех дней. А это означает только одно – девушку держали в плену. Еще одна леденящая душу подробность: Аня Буклина и Люба Симонова были сводными сестрами. Галина Симонова похоронила и дочку, и падчерицу. Она вспоминает, на похоронах Ани присмотрелась к ней вблизи:

– Она белехонькая сама была. Но тут я вижу, что это седые волосы. И я закричала: «Она поседела!». Так издевались над ребенком, – считает мама пропавшей тюменской девочки. – Вот где раздирает: лежишь ночью и волком воешь, только подушка одна знает…

Шесть лет тишины. 26 ноября 2008 года со спортивной площадки школы №35 при странных обстоятельствах пропадает Эдуард Алимбаев, это единственный мальчик в серии пропавших в Тюмени детей.

Зачем девочки похитителю?

Кроме худощавости, светлых волос до плеч и косоглазия, участники поисков пропавших детей отмечают другие общие моменты. В середине августа 2009 года возле магазина «Продукты» исчезает 12-летняя Настя Ложкина.

– Вышла с хлебом. А потом бабка какая-то спросила: «Девочка, как туда доехать, знаешь?». «Знаю». «Садись, покажи». Ну она села и уехала, – рассказал знакомый семьи.

В числе подозреваемых как у Ани Анисимовой, так и Насти Муравьевой был водитель машины, Аня к тому же «испарилась» в канун своего дня рождения, как и Настя. 3 июля девочке исполнилось бы девять лет. Кстати, бабушка Насти живет в том же районе, где пропала Аня Анисимова.

В программе неожиданно назвали имя некоего француза Поля Григье де Женотье, которого уже 20 лет не оставляет без внимания общественность. Журналист Анастасия Миронова вовсе обвинила его в растлении малолетних, заявив об этом в "Прямом эфире". Девушка долгие годы наблюдала за ним и считает, что мужчина причастен к похищению детей.

Эксперты ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым озвучили имя подозреваемого. Скриншот видео

Но зачем похитителю девочки? Ведь у найденной задушенной Насти Муравьевой на теле (до экспертизы, визуально) не обнаружено следов сексуального насилия. Так же было у найденной мертвой Софьи Телешевой.

– Она пропала в 600 м от улицы Судостроителей, сейчас жила Настя Муравьева. Софья Телешева была найдена через трое суток за мостом задушенной одной рукой. Убийца, который так убивает – это не психопатическая личность. Это совершенно другой склад убийцы. Человек, который душит, в отличие от Чикатило и других, которые наносят множественные ранения своей жертве испытывает некую любовь к своей жертве. Он похищает с определенной целью, в этом и заключается сложность. Он не похищает девочек с целью секса, – заявил следователь по особо важным делам Евгений Карчевский.

Эксперты программы предположили, что за всеми пропавшими девочками велось наблюдение, убийца умен и хорошо осведомлен о своих жертвах.

– Тюменская область – какой-то бермудский треугольник. В базе данных МВД есть страница по поиску пропавших детей. И там нет вообще Тюменской области. Это для меня необъяснимо, – прокомментировал Карчевский.

Андрей Малахов в завершении программы оставил сообщение телезрителям постскриптум:

– Когда эта программа говорилась к эфиру, 19 августа стало известно, что в двух километрах от дома, на Лесобазе было найдено тело девочки в пакете. Примечательно, что волонтеры очень тщательно прочесывали местность и никакого пакета там не было. Жители уверены, Настю подбросили. На данный момент проводятся все необходимые экспертизы для установления даты смерти ребенка, – сказал телеведущий.

По информации kp.ru, девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а ее рот заклеен скотчем.

Возле дома, где жила Настя, горожане организовали стихийный мемориал, который и сейчас пополняется цветами, сладостями, мягкими игрушками. Пару дней назад его посетил дядя пропавшей девочки Андрей Муравьев, горожане высказывали предположения о его причастности к исчезновению крошки. Мужчина внезапно упал, а ночью скончался. Также Комсомолка» сообщала, что похороны малышки и ее дяди оплатил неравнодушный тюменец.

Расследование убийства Насти, а также озвученные в СМИ девять других эпизодов пропажи детей в Тюмени взял под особый контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.