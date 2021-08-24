Глава СКР Бастрыкин запросил материалы по делу о пропаже детей в Тюмени. Фото: Ольга Крыльцова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаями безвестной пропажи детей в Тюмени. В настоящее время уголовное дело по факту убийств находится в производстве следственного Главка.

– Речь идет о девяти фактах исчезновения несовершеннолетних в условиях неочевидности, начиная с 1997 года. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. Последним из этих случаев стало исчезновение восьмилетней Насти Муравьевой, тело которой обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчное в Тюмени, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что уголовное дело по факту убийства Насти Муравьевой выделено в отдельное производство. Александр Бастрыкин потребовал тщательно проанализировать имеющиеся сведения по всем эпизодам преступлений и представить в докладе.

Отметим, что накануне, 23 августа, Андрей Малахов в своей авторской телепередаче дал огласку вышеописанным случаям пропажи детей в Тюмени. В студию он пригласил родственников ребят, которых так и не нашли. Они рассказали подробности пропажи своих дочек и сестер.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что стали известны шокирующие подробности гибели Насти Муравьевой. Так, по информации источников в правоохранительных органах, руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Кроме того, стало известно, что в пакете, в котором находился труп пропавшей школьницы, лежали еще и ее вещи.

Кроме того, ранее на популярном youtube-канале Faust21century («Сатисфакция 21»), который ведет врач-психиатр Василий Бейнарович, опубликовали документальный фильм о тюменском маньяке, который более 20 лет занимался похищением детей.

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