Убийство пропавшей второклассницы Насти Муравьевой в Тюмени: последние новости на 23 августа 2021 года. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем последние новости и подробности трагической истории восьмилетней девочки, пропавшей и найденной в Тюмени. Следственный комитет Российской Федерации пока молчит: на настоящий момент официального пресс-релиза от ведомства о ходе расследования преступления не поступало.

Накануне, 22 августа, у дома убитой девочки была замечена машина полиции. Кстати, двор дома перекрыт – из-за того что люди нескончаемым потоком идут и несут на импровизированный мемориал цветы и игрушки. Их так много, что на месте дежурят волонтеры: расставляют игрушки, меняют воду в бутылках с цветами и не дают погаснуть свечам.

Напомним, что юную тюменку нашли в пакете у озеро Оброчное в четверг, 19 августа. Труп ребенка обнаружили сотрудники автозаправки, когда косили траву на территории перед АЗС.

Позже стали известны некоторые подробности гибели девочки. Так, по информации источников в правоохранительных органах, руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Кроме того, стало известно, что в пакете, в котором находился труп пропавшей школьницы, лежали еще и ее вещи.

– В районе, где нашли тело девочки, следует опросить жительниц, сталкивались ли они с лицами, проявляющими к ним ненормальный интерес. А что касается места обнаружения трупа, то, если до этого территорию обыскивали и ничего не нашли, можно предположить, что тело подбросили. Убийца мог привезти труп на транспорте или принести на руках, если девочка была небольшая, – предположил специалист в области криминологии и криминальной психологии Юрий Антонян.

Полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за важную информацию о лицах, которые могут иметь отношение к громкому делу, об этом говорится в аккаунте Управления ГИБДД по Тюменской области в Instagram.

Несколько дней назад ушел из жизни еще один член семьи Муравьевых – дядя пропавшей в Тюмени девочки. Родственник Насти Муравьевой упал прямо возле стихийного мемориала, организованного малышке местными жителями. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли: от полученных травм тюменец скончался.

Родственники девочки до сих пор не верят, что это она, хотя СКР довольно точно дает понять, что найденная – именно Настя. Ее отца в день ужасной находки корреспонденты «Комсомолки» нашли пьяным в квартире, где проживает семья. Знакомые семьи утверждают, что папа запил с горя, однако у многих другое мнение на этот счет – якобы мужчина не просыхает давно.

«Такой жизнерадостный человечек был и, видимо думала, что вокруг все добрые. Земля пухом!»; «Мягких облачков, малышка. Господи, как же так... Я верю, что тот, кто над тобой издевался и сотворил необъяснимое, будет наказан!»; «Родным и близким соболезнования! Верили и надеялись в лучший исход, но не в это. Настюша, земля тебе пухом…»; «Прости нас, малышка, за то что не смогли тебя спасти, выдернуть из лап этой мрази. Мягких облачков тебе. Пусть ангелочки тебя встретят», – такие комментарии появляются в социальных сетях под многочисленными постами о гибели малышки.

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