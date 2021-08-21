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Происшествия21 августа 2021 13:00

Тюмень скорбит: к подъезду, где жила погибшая девочка, продолжают нести цветы и игрушки

Как сегодня выглядит стихийный мемориал памяти Насти Муравьевой
Юлия Кучеренко
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Люди продолжают приносить цветы и игрушки

Люди продолжают приносить цветы и игрушки

Фото: Вадим Бегун

Тюмень всё ещё не может отойти от новости о погибшей девочке Насте Муравьевой, тело которой нашли возле озера Оброчное на Лесобазе, всего в двух километрах от её дома. Люди со всех концов города продолжают нести цветы и игрушки к подъезду её дома. Сегодня во дворе дома, где жила девочка, перекрыли проезд, а у подъезда появились чёрные воздушные шары.

У подъезда появились черные воздушные шары

У подъезда появились черные воздушные шары

Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышка пропала 30 июня около девяти утра. Она вышла из этого самого подъезда и исчезла. О её пропаже объявили отец и бабушка, но лишь вечером вызвали полицию, тогда же начались поиски. А на следующее утро у дома Насти развернулись штабы поисковиков. Искали Настю Муравьеву всем городом на протяжении полутора месяцев, обследуя заброшенные здания, подвалы, чердаки и даже водоёмы. Тюменцы до последнего верили, что девочку удастся найти живой, но 19 августа 2021 года появилась шокирующая новость: недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 нашли тело пропавшей школьницы.

Горожане очень эмоционально отреагировали на новость о погибшей Насте. Многие до сих пор не могут поверить в то, что Насти больше нет. В память о ребёнке у дома организовали импровизированный мемориал, куда по сей день приходят люди и несут игрушки.

Проезд возле дома перегородили

Проезд возле дома перегородили

Фото: Вадим Бегун

Уголовное дело об исчезновения и смерти ребёнка находится на контроле следственного комитета. А вчера полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за важную информацию о лицах, которые могут иметь отношение к пропаже и убийству Насти.

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