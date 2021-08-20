Что известно о расследовании гибели Насти Муравьевой в Тюмени на 20 августа 2021 года. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем, что известно о расследовании гибели Насти Муравьевой в Тюмени на 20 августа 2021 года. По последним данным, полученным от собственных источников в правоохранительных органах, стало известно, что руки восьмилетней девочки были связаны электрическим проводом, а ее рот заклеен скотчем. Кроме того, в пакете, в котором находился труп пропавшей школьницы, лежали ее вещи.

Тело нашли уже более суток назад, но до сих пор следователи не разглашают предварительные версии гибели малышки. Ранее ходили слухи, что труп расчленен, но СКР эту информацию не подтвердил. Местное ведомство никак не комментирует произошедшее, ссылаясь на центральный аппарат, мол, дело под их контролем. Официальная информация от Главка на настоящий момент такова: «Продолжается установление всех обстоятельств исчезновения и смерти ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой».

Тело нашли уже более суток назад. Фото: Вадим Бегун

Горожане, которые очень эмоционально переживают трагедию, подозревают, что девочку мог убить педофил. Несколько дней назад мужчина изнасиловал мальчика в том же районе, где жила малышка. Силовики уже поймали его и заключили под стражу, до 15 октября 2021 года он будет находиться в следственном изоляторе. Подозреваемый дал признательные показания, заявив, что именно он надругался над мальчиком.

Есть и другая версия: что девочку утащил с собой друг ее отца. Кстати, вчера, 19 августа, корреспонденты «Комсомолки» застали его дома: мужчина находился в нетрезвом состоянии. Так вот, одна из соседок семьи на условиях анонимности сообщила, что папа Насти часто выпивал с неким мужчиной, проживающим недалеко от места, где нашли труп девочки. Эта версия кажется состоятельной: если мыслить логически, то ребенок вряд ли бы пошел со взрослым, которого он первый раз видит.

Тем временем специалист в области криминологии и криминальной психологии Юрий Антонян в комментарии «Комсомолке» отметил, что стоит обратить внимание на наличие ран и гематом на теле. К примеру, если на теле ребенка были следы от ножа, расположенные в области гениталий, то это говорит о сексуальном характере смерти. Он также заявил, что убийца мог привезти труп на транспорте или на руках, если девочка была небольшая.

– Основываясь на прошлом опыте работы в органах, могу предположить, что труп подбросили из одного места в другое, такие случаи бывают нередко. С какой целью это делают? Есть несколько вариантов: чтобы кого-нибудь подставить, если мы говорим про какую-то конкретную личность, или увести правоохранительные органы по ложному пути. Особенно важно уделить внимание осмотру места происшествия. В данном случае на месте обнаружения тела девочки будут смотреть, есть ли следы волочения, следы, по-простому скажу, вдавливания: когда тело лежит не один день, оно имеет свойство немножко продавливать почву, на котором лежит. Я предполагаю, будут смотреть в том числе по обуви и одежде, совпадает ли почва на обуви с почвой места, где тело нашли. Это всё устанавливается следствием. Если кто-то думает, что вот так вот цинично можно убить кого-бы то ни было, подбросив тело, и этот факт не будет установлен, то он ошибается. Такие вещи устанавливаются очень быстро, сейчас экспертиза далеко шагнула вперед. В том числе будут смотреть по волокнам, по волосам, по ДНК, по содержимому под ногтевой пластиной – было ли сопротивление, если сопротивление было, то какое? Капельки крови, пота – это всё будут устанавливать в рамках многочисленных экспертиз. Берусь предположить, если рот был заклеен скотчем, а руки связаны проводами, то это непростое убийство, – выдвигает еще одно предположение Евгений Харламов, экс-начальник криминальной милиции, адвокат.

Напомним, страшная трагедия омрачила солнечное безоблачное утро 19 августа 2021 года. Накануне рядом с озером Оброчное в Тюмени нашли труп восьмилетней Насти Муравьевой, завернутый в пакет. Горожане очень эмоционально отреагировали на эту новость, ведь за сведениями о судьбе девочки следила, можно сказать, вся страна. К сожалению, надежды отыскать школьницу живой обернулись настоящим кошмаром…

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