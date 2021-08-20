Руки связаны проводом, рот заклеен: в деле об убийстве 8-летней Насти Муравьевой из Тюмени появились новые шокирующие подробности

Стали известны подробности убийства 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. Фото: Вадим Бегун

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые подробности по делу об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. По информации источников в правоохранительных органах, руки девочки были связаны электрическим проводом, а ее рот заклеен скотчем.

Кроме того, стало известно, что в пакете, в котором находился труп пропавшей школьницы, лежали еще и ее вещи.

Пока следователи не спешат разглашать предварительные версии гибели девочки. На момент обнаружения тела активно ходила информация о том, что труп расчленен. Однако в официальном заявлении СКР она не подтвердилась.

Мы решили узнать у экспертов в области криминологии, какие могли быть мотивы убийцы, так жестоко расправившегося с восьмилетней девочкой. Специалисты утверждают, что составить психотип убийцы и выдвинуть какие-либо версии можно будет только после того, как станет известно, было ли совершено насилие и от чего наступила смерть.

– Чтобы предположить, каким может быть мотив убийства, необходимо знать, подвергалась ли девочка сексуальному насилию, ведь это принципиально важно. Если она была изнасилована, то это одна картина, если нет – совершенно другая. Здесь стоит обратить внимание на наличие ран и гематом на теле. К примеру, если на теле ребенка были следы от ножа, расположенные в области гениталий, то это говорит о сексуальном характере смерти. В районе, где нашли тело девочки, следует опросить жительниц, сталкивались ли они с лицами, проявляющими к ним ненормальный интерес. А что касается места обнаружения трупа, если до этого территорию обыскивали и ничего не нашли, то можно предположить, что тело подбросили. Убийца мог привезти труп на транспорте или на руках, если девочка была небольшая, – предположил Юрий Миранович Антонян, доктор юридических наук, профессор, специалист в области криминологии и криминальной психологии.

Местные жители предполагают, что школьницу мог убить педофил, которого буквально несколько дней назад поймали в том же районе, где пропала Настя. Средь бела дня он изнасиловал мальчика. Его задержали, он дал признательные показания.

В Тюмень приехал известный следователь из Москвы. Фото: Вадим Бегун

Кстати, вчера на место, где обнаружили тело ребенка, приехал известный следователь из Москвы Евгений Карчевский, который ранее способствовал поимке ангарского маньяка. Однако журналистам не удалось с ним пообщаться, он быстро сел в машину и уехал.