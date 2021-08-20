МВД выплатит миллион рублей за информацию о предполагаемом убийце Насти Муравьевой Фото: Ирина Ромашкина

Второй день жители Тюмени переживают известие о гибели восьмилетней Насти Муравьевой. Ее тело вчера было обнаружено неподалеку от озера Оброчное на Лесобазе. Следственный комитет пока не раскрывает всех обстоятельств преступления, совершенного в отношении девочки. Вместе с тем полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за важную информацию о лицах, которые могут иметь отношение к громкому делу, об этом говорится в аккаунте Управления ГИБДД по Тюменской области в Instagram.

– Полиция обращается ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, которая поможет установить лиц, причастных к совершению преступления в отношении малолетней Муравьевой А. С. 03.07.2012 г. р., с просьбой незамедлительно обращаться в МВД России, – говорится в сообщении.

Тюменцам и всем, кто имеет информацию о преступлении, гарантируют конфиденциальность и безопасность. Передать имеющиеся сведения можно по нескольким телефонам МВД России: 8 (3452) 793-023, 8 (3452) 793-227, 8 (3452) 793-727, 8 (3452) 482-356 или по телефонам 102 и 02.

За время поисков вознаграждение за информацию о местонахождении ребенка объявляли дважды. Первым это сделал губернатор Александр Моор. Глава региона обещал выплатить полмиллиона рублей за достоверную информацию о пропаже Насти Муравьевой.

«Мы провели оперативное совещание с руководством областного следственного комитета и полиции по розыску Насти Муравьевой. Приняли решение объявить награду за помощь в поисках девочки», – писал губернатор на своей страничке в социальной сети.

Чуть позже МВД России собиралось заплатить миллион рублей за информацию о пропавшей тюменке.

Тело нашли уже более суток назад, но до сих пор следователи не разглашают предварительные версии гибели малышки. Ранее ходили слухи, что труп расчленен, но СКР эту информацию не подтвердил. Местное ведомство никак не комментирует произошедшее, ссылаясь на центральный аппарат, мол, дело под их контролем.

Официальная информация от Главка на настоящий момент такова: «Продолжается установление всех обстоятельств исчезновения и смерти ребенка. Первичные следственные действия позволяют сделать вывод о том, что тело принадлежит пропавшей ранее Насте Муравьевой».

Жители города очень эмоционально отреагировали на эту новость и верили, что девочка найдется, но, к сожалению, малышку нашли мертвой. Возле ее дома появился стихийные мемориал, к которому тюменцы продолжают нести цветы и мягкие игрушки...