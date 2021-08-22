Дядя убитой тюменской девочки упал возле ее мемориала и умер

Трагедия произошла рано утром Фото: Вадим Бегун

Череда смертей на Лесобазе продолжается. Ушел из жизни еще один член семьи Муравьевых – дядя пропавшей в Тюмени девочки, тело которой нашли в том же неблагополучном районе обмотанным проводами и скотчем. Родственник Насти Муравьевой упал прямо возле стихийного мемориала, организованного малышке местными жителями. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли: от полученных травм тюменец скончался.

Про случившуюся трагедию рассказала сестра Насти Татьяна. Девушка уточнила, что смерть их сорокалетнего дяди – несчастный случай. Утром мужчина навестил мемориал, посвященный жестоко убитой племяннице, и случайно упал, получив тяжелые травмы. Падение зафиксировали камеры видеонаблюдения. Дядю малышки экстренно госпитализировали, но в больнице мужчина скончался. Родственнику Насти было чуть за 40.

– Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. Будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока не известно. Занимаюсь этим вопросом, – прокомментировала Татьяна.

Который день жители пребывают в трауре Фото: Вадим Бегун

Тем временем горе в семье Муравьевых не ослабевает. Отец убитой девочки пьет, выходить на связь с журналистами отказывается. Несовершеннолетние брат и сестра Насти находятся в реабилитационном центре «Семья», где с детьми работают психологи. Их бабушку недавно задержали правоохранительные органы для допроса, 24 часа женщина просидела в отделении полиции. По ее словам, никаких вопросов стражи порядка не задавали, только поили чаем.

– Чай дали, а ничего не говорили и не спрашивали, – рассказала пенсионерка после того, как ее отпустили.

Бабушка Насти недавно вернулась со съемок передачи Андрея Малахова. Новость о трагической смерти ребенка активно обсуждают не только в Тюмени, но и во всей стране. Говорить о том, кто виноват в смерти невинной малышки, пока рано. Обстоятельства смерти устанавливаются: проводится экспертиза останков девочки, о чем сообщают представители центрального аппарата Следственного комитета России.

Тюменцы продолжают нести цветы и игрушки к мемориалу, установленному возле дома, где проживала девочка. Памятник увеличивается в размерах с молниеносной скоростью. Попрощаться с Настей Муравьевой приходят как взрослые, так и дети.

Таких размеров сейчас стихийный мемориал у дома, где жила Настя Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышка пропала 30 июня около девяти утра. Она вышла из этого самого подъезда и исчезла. О её пропаже объявили отец и бабушка, но лишь вечером вызвали полицию, тогда же начались поиски. А на следующее утро у дома Насти развернулись штабы поисковиков. Искали Настю Муравьеву всем городом на протяжении полутора месяцев, обследуя заброшенные здания, подвалы, чердаки и даже водоёмы. Тюменцы до последнего верили, что девочку удастся найти живой, но 19 августа 2021 года появилась шокирующая новость: недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5 нашли тело пропавшей школьницы.

Тюменку искал весь город Фото: Вадим Бегун

Уголовное дело об исчезновения и смерти ребёнка находится на контроле следственного комитета. Недавно полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за важную информацию о лицах, которые могут иметь отношение к пропаже и убийству Насти. За сведениями о судьбе девочки следила и переживала, можно сказать, вся страна. К сожалению, надежды отыскать школьницу живой обернулись настоящим кошмаром…

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