Похороны Насти Муравьевой и ее дяди оплатит тюменский бизнесмен

Сбор денег на похороны Насти официально закрыт Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Тюменцы всё еще не могут оправиться от тяжелой потери. Надежды на то, что восьмилетнюю Настеньку Муравьеву найдут живой и невредимой, разбились 19 августа: тело девочки нашли в пакете на Лесобазе, обмотанным проводами и скотчем. Вечером того же дня возле дома, где проживала малышка, жители организовали стихийный мемориал, буквально заваливая место цветами и игрушками. Но на этом череда трагедий не закончилась: дядя убитой девочки упал возле импровизированного памятника, разбил голову и умер в больнице. Похороны членов семьи Муравьевых взял на себя руководитель тюменской ритуальной компании Алексей Афанасьев.

Сначала организацией похорон занялась сестра убитой малышки Татьяна Муравьева. Не дождавшись от силовиков информации о том, когда тело девочки вернут семье после многочисленных экспертиз, она опубликовала пост в социальной сети с заявлением об открытии денежных сборов. Татьяна попросила всех неравнодушных помочь похоронить ее дядю и младшую сестру.

«Вслед за нашей малышкой ушел наш родной дядя. Просим всех неравнодушных помочь нам в сборе средств на похороны дяди. Я Муравьева Татьяна Сергеевна, сбор только на одну карту, на мою!» – написала сестра погибшей в своем Instagram-аккаунте.

Жители скорбят, несут цветы и игрушки, отдавая дань памяти невинной девочке Фото: Вадим Бегун

Сегодня сбор денег остановили: все расходы, связанные с похоронами малышки и ее дяди, взял на себя руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Викторович Афанасьев. Предприниматель будет заниматься организацией похорон и решать, когда они состоятся. Компания возьмёт на себя могилу, гроб, транспорт и услуги катафалка. Оказанием ритуальных услуг тюменец занимается с 2016 года.

В городе появились желающие заработать на горе семьи: мошенники пишут гражданам о сборе денежных средств для прощания с Настей Муравьевой и ее дядей, указывая ложные реквизиты. Сестра девочки Татьяна сообщила в Сети, что сбор один и он официально закрыт. До его открытия никаких других взиманий не осуществлялось.

Похоже, принять тот факт, что найденное на Лесобазе тело принадлежит Насте, удалось только сестре девочки. О том, принимают ли участие в организации похорон родители, ничего не известно. Родственники до сих пор не верят, что это она, хотя СКР довольно точно дает понять, что найденная – именно Настя. Ее отца в день ужасной находки корреспонденты «Комсомолки» нашли пьяным в квартире, где проживает семья. Знакомые семьи утверждают, что папа запил с горя, однако многие сходятся во мнении, что мужчина якобы не просыхает давно.

Папа Насти не верит, что найденное тело принадлежит Насте Фото: Вадим Бегун

Напомним, малышка пропала 30 июня около девяти утра. Она вышла из дома и исчезла. О её пропаже объявили отец и бабушка, но лишь вечером вызвали полицию, тогда же начались поиски. А на следующее утро у дома Насти развернулись штабы поисковиков. Искали Настю Муравьеву всем городом на протяжении полутора месяцев, обследуя заброшенные здания, подвалы, чердаки и даже водоёмы. Тюменцы до последнего верили, что девочку удастся найти живой, но 19 августа 2021 года надежды разрушились: тело школьницы нашли недалеко от АЗС на улице Домостроителей, 5.

Следственный комитет пока не раскрывает всех обстоятельств преступления, совершенного в отношении девочки. Вместе с тем полиция объявила вознаграждение в один миллион рублей за важную информацию о лицах, которые могут иметь отношение к громкому делу. Тюменцам и всем, кто имеет информацию о преступлении, гарантируют конфиденциальность и безопасность.