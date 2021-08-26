Похороны Насти Муравьевой пройдут 28 августа 2021 года

Похороны Насти Муравьевой Фото: Вадим Бегун

Прощание и похороны убитой восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой пройдут в обед, 28 августа. Об этом заявил руководитель «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев. Предприниматель взялся полностью оплатить все расходы на погребение малышки, включая покупку гроба и места захоронения, услуги транспорта и катафалка.

- Прощание состоится во втором зале Областного бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Юрия Семовских, с 12 до 13 часов. Затем состоятся похороны, - рассказал Алексей Афанасьев.

Учитывая широкий общественный резонанс, на похороны Насти Муравьевой могут прийти тысячи людей. Ведь люди по-прежнему несут к стихийному мемориалу малышки цветы, плюшевые игрушки и конфеты.

Напомним, 19 августа труп Насти Муравьевой нашли в кустах неподалеку от водоема. В тот день к району Лесобаза 19 августа съехались полицейские и следователи из-за полиэтиленового пакета, куска половика и картонной коробки из-под бытовой техники, в которой находился разложившийся труп исчезнувшей девочки.