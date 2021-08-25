Тело завернули в полиэтилен и кусок половика: ДНК подозреваемого в убийстве 8-летней Насти Муравьевой совпало с образцами с тела малышки

Стихийный мемориал у дома девочки Фото: Вадим Бегун

ДНК 40-летнего уроженца Сургута, подозреваемого в убийстве 8-летней тюменки Насти Муравьевой (мужчина уже сознался в преступлении, мы писали, кто он такой и что о нем известно) совпало с образцами, изъятыми на теле малышки. К такому выводу пришли специалисты ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, которые провели экспертизу.

По данным пресс-службы ведомства, тело Насти обнаружили 19 августа. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники. Оперативники выяснили, что технику отдали в расположенный неподалеку мебельный цех, чтобы установить её в кухонный гарнитур.

- По месту проживания одного из работников цеха сотрудники правоохранительных органов обнаружили половик, кусок от которого был отрезан. Проживающий по данному адресу мужчина задержан, - заявили «Комсомольской правде – Тюмень» в пресс-службе МВД России.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, поиски Насти Муравьевой начались 30 июня 2021 года – именно тогда появились первые сообщения о пропаже девочки. Поиски шли вплоть до 19 августа, когда стало известно, что девочка погибла. Позже дело передали в СК РФ, в Тюмень вылетел следователь по особо важным делам подполковник Евгений Карчевский, который в свое время поймал ангарского маньяка. Интересно, что волонтеры прочесывали местность, где нашли тело Насти, но никакого пакета там не было. Жители уверены, Настю подбросили. По информации kp.ru, девочку нашли в мешке в камышах у озера, в двух километрах от дома. Руки Настеньки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем.

После того как стало известно о смерти Насти, горожане организовали стихийный мемориал, который и сейчас пополняется цветами, сладостями, мягкими игрушками. Расследование убийства Насти, а также озвученные в СМИ девять других эпизодов пропажи детей в Тюмени взял под особый контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соседи предполагаемого убийцы 8-летней Насти Муравьевой: «Мы и не думали, что такой человек живет в нашем доме»

Жители дома на Лесобазе признаются, что от таких новостей идет мороз по коже (подробнее)

«Надо было не бухать, а детей обеспечивать!». Что тюменцы говорят о семье погибшей Насти Муравьевой

Местные жители очень эмоционально отзываются о родителях девочки (подробнее)

Тюмень скорбит: к подъезду, где жила погибшая девочка, продолжают нести цветы и игрушки

Как сегодня выглядит стихийный мемориал памяти Насти Муравьевой (подробнее)

«Бермудский треугольник для пропавших детей»: расследование об исчезнувших девочках в Тюмени вышло в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Похититель девочек умен, наблюдателен, осторожен, считают эксперты (подробнее)

Глава СКР Бастрыкин запросил материалы по делу о пропаже детей в Тюмени

В областной столице с 1997 года пропали девять несовершеннолетних (подробнее)